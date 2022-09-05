Перші осінні заморозки: які рослини можуть серйозно постраждати

Ранні заморозки можуть нашкодити городнім культурам та іншим рослинам. Але на початку осені їх досить буде утеплити та накрити на ніч.

В Україну прийдуть перші осінні заморозки й вже в найближчі ночі температура опуститься нижче нуля майже у всіх областях. Як попереджають синоптики, нічні морози охоплять всі регіони, крім південних областей, Криму та Закарпаття.

Які рослини бояться морозів і що можна з цим зробити - читайте нижче.

Які рослини не люблять морозів

Квіти

Помідори, перці, баклажани

Гарбузове - огірки, патисони, кабачки, гарбузи

Багаторічники та цибулини

Молоді плоди

Тропічні та субтропічні рослини

Які рослини не бояться заморозків

Всі види капусти

Морква

Буряк

Ріпа

Редька

Петрушка

Селера

Часник

Шпинат

Салат

Кропу

Чому гинуть рослини

Як відзначають фахівці, навіть легкі заморозки на початку осені можуть завдати шкоди ніжним рослинам.

Легкими заморозками вважається температура повітря нижче позначки замерзання. Земля під час таких заморозків промерзнути не встигає.

Однак якщо температура опускається значно нижче нуля, то вода всередині рослини перетворюється в лід. І це вбиває рослину. Перша ознака - область між жилками листя стає блідо-коричневою або обпаленою.

Багато рослин перші легкі заморозки можуть пережити без істотного збитку. Але якщо ви сумніваєтеся - вживайте заходів заздалегідь.

Як можна вберегти від морозу рослини

Накрийте грядки листами пластика або брезенту, які будуть утримувати тепло від землі. Над чагарниками закріпіть навіси. Можна укутати грядки плівкою.

Якщо у вас є розбризкувач води, залиште його на ніч включеним - краплі води будуть виділяти тепло при охолодженні та не дадуть замерзнути рослинам.

Обов'язково укутайте при перших заморозках квіти - вони можуть постраждати найбільше.