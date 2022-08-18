Ці способи допоможуть уберегти квасолю від жучків при зберіганні

Нерідко люди стикаються з проблемою, коли в заготовлених ємностях з квасолею заводяться різні комахи, при цьому позбутися таких жучків зовсім не просто. Щоб мінімізувати шанси зустріти шкідників в банках з крупами, досвідчені господині рекомендують дотримуватися ряду правил стосовно зберігання.

Про це передає " Дача. Сад та город ".

Перші два способи зберігання найпростіші та безвідмовні - це зберігання в холодильнику або просто заморозити квасолю.

Однак не завжди в морозилках і камерах є достатня кількість вільного місця між полицями з іншими замороженими продуктами, щоб там тримати ще й ємності з крупами. Якщо не хочеться віддавати такий "дефіцитний" простір в холодильнику під квасолю, можна звернути увагу на інші способи зберігання.

Як зберегти квасоля від попадання туди жучків: