Ці способи допоможуть уберегти квасолю від жучків при зберіганні
Нерідко люди стикаються з проблемою, коли в заготовлених ємностях з квасолею заводяться різні комахи, при цьому позбутися таких жучків зовсім не просто. Щоб мінімізувати шанси зустріти шкідників в банках з крупами, досвідчені господині рекомендують дотримуватися ряду правил стосовно зберігання.
Про це передає "Дача. Сад та город".
Перші два способи зберігання найпростіші та безвідмовні - це зберігання в холодильнику або просто заморозити квасолю.
Однак не завжди в морозилках і камерах є достатня кількість вільного місця між полицями з іншими замороженими продуктами, щоб там тримати ще й ємності з крупами. Якщо не хочеться віддавати такий "дефіцитний" простір в холодильнику під квасолю, можна звернути увагу на інші способи зберігання.
Як зберегти квасоля від попадання туди жучків:
- Покладіть разом з квасолею в банку кілька зубців часнику.
- Можна зшити мішечки з тканини (підійде будь-яка), потім вимочити їх в ропі (дуже солоній воді), висушити, після чого засипати всередину квасоля (суху, а не зелену). Так можна зберігати крупу скільки завгодно часу.
- Тримати у скляних банках з металевими кришками, що закручуються. Обов'язково на холоді!
- У банку з квасолею покласти лавровий лист на дно і зубчик часнику.
- Добре висушену квасолю зберігати в пластикових пляшках.
- Можна також потримати суху квасолю в морозилці 2-3 дні, після чого дістати та просушити при кімнатній температурі (від конденсату), потім скласти в банки або сухі пляшки, і тримати в пеналі, полицях або в інших зручних для вас місцях.
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