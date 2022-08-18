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Ці способи допоможуть уберегти квасолю від жучків при зберіганні

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Четвер 18 серпня 2022 08:51
Ці способи допоможуть уберегти квасолю від жучків при зберіганні Фото: як зберігати квасолю, щоб у ній не завелися комахи (The Spruce / Diana Chistruga)
Автор: Володимир Костирін

Нерідко люди стикаються з проблемою, коли в заготовлених ємностях з квасолею заводяться різні комахи, при цьому позбутися таких жучків зовсім не просто. Щоб мінімізувати шанси зустріти шкідників в банках з крупами, досвідчені господині рекомендують дотримуватися ряду правил стосовно зберігання.

Про це передає "Дача. Сад та город".

Перші два способи зберігання найпростіші та безвідмовні - це зберігання в холодильнику або просто заморозити квасолю.

Однак не завжди в морозилках і камерах є достатня кількість вільного місця між полицями з іншими замороженими продуктами, щоб там тримати ще й ємності з крупами. Якщо не хочеться віддавати такий "дефіцитний" простір в холодильнику під квасолю, можна звернути увагу на інші способи зберігання.

Як зберегти квасоля від попадання туди жучків:

  • Покладіть разом з квасолею в банку кілька зубців часнику.
  • Можна зшити мішечки з тканини (підійде будь-яка), потім вимочити їх в ропі (дуже солоній воді), висушити, після чого засипати всередину квасоля (суху, а не зелену). Так можна зберігати крупу скільки завгодно часу.
  • Тримати у скляних банках з металевими кришками, що закручуються. Обов'язково на холоді!
  • У банку з квасолею покласти лавровий лист на дно і зубчик часнику.
  • Добре висушену квасолю зберігати в пластикових пляшках.
  • Можна також потримати суху квасолю в морозилці 2-3 дні, після чого дістати та просушити при кімнатній температурі (від конденсату), потім скласти в банки або сухі пляшки, і тримати в пеналі, полицях або в інших зручних для вас місцях.

До слова, перед цим ми розповідали, чому олію не слід зберігати в кухонній шафці.

Нагадаємо також, що раніше дієтолог розповідала, чим можна замінити гречку.

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