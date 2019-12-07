Перше Різдво з сином: Меган Маркл і принц Гаррі проведуть свято по-особливому

Меган Маркл і принц Гаррі проведуть перше Різдво з сином (фото: royal.uk)

Меган Маркл і принц Гаррі вперше відзначатимуть Різдво разом з сином

Меган Маркл і принц Гаррі готуються до цього Різдва по-особливому, оскільки це буде перше Різдво, яке вони відзначатимуть разом зі своїм сином Арчі. При цьому 25 грудня герцоги відсвяткують тільки своєю сім'єю без сторонніх очей. Про це повідомляє видання Express.

Варто зазначити, що традиційно на Різдво королівська сім'я проводить з королевою Єлизаветою II в її маєтку Сандрингем в Норфолку. При цьому Меган Маркл приєдналася до цієї традиції два роки тому. На той момент вона ще не була дружиною принца Гаррі.

Меган Маркл, прицн Гаррі і Арчі (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

В 2018 році, коли Меган була одружена з принцом Гаррі, герцог і герцогиня Сассекські також відзначали це свято у колі королівської сім'ї. Очікувалося, що 2019 рік не стане винятком, але анонімне джерело запевняє, що Меган і Гаррі відмовилися від традиційного святкування.

Перше Різдво свого сина Арчі Меган Маркл і принц Гаррі відсвяткують тільки своєю сім'єю без родичів. При цьому до святкування приєднається мати герцогині. У даний момент точно не відомо, чи вони будуть відзначати Різдво в Англії чи у США, де живе мама Маркл.

Шанувальники королівської сім'ї дуже засмутилися, коли дізналися про плани герцогів Сассекських. Адже люди хотіли побачити семимісячного Арчі в колі великої королівської сім'ї.

На Різдво, 25 грудня, вся королівська сім'я піде в церкву, але Меган Марк, принца Гарі і Арчі там не буде.

Нагадаємо, що Меган Маркл приховала від громадськості важливий момент свого життя. Виявилося, що Маркл була заміжня за своїм бойфрендом, з яким зустрічалася 6 років. Інсайдер розповів, що стало причиною розлучення.