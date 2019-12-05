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Міні-сукня і підбори: у мережу потрапили фото Меган Маркл у костюмі Санта-Клауса

STYLERЖиття    05.12.2019 - 19:46
Міні-сукня і підбори: у мережу потрапили фото Меган Маркл у костюмі Санта-Клауса
Меган Маркл знову потрапила в скандал (Колаж РБК-Україна)

Меган Маркл потрапила в неприємну ситуацію через відверті фотографії

Меган Маркл, яка славиться тепер витонченим і бездоганним стилем, не завжди була така стримана у своїх нарядах. У мережу потрапили архівні знімки герцогині Сассекської, які були зняті в 2006-2007 роках, коли вона брала участь в американському телешоу Deal or No Deal.

Знімки з Меган Маркл були зроблені в той час, коли вона була зіркою серіалу "Форс-мажори" і активно брала участь у різних телепроектах. У шоу Deal or No Deal вона разом з іншими дівчатами виходила на сцену в міні-сукні і на високих підборах. В екстравагантних костюмах Санта-Клауса дівчата виносили на сцену портфель з грошима, який вручався переможцю.

В мережу потрапили знімки Меган Маркл у відвертому вбранні

Меган Маркл постала перед глядачам в короткій червоній сукні з великим декольте, прикрашене білим штучним хутром. На ногах – сріблясті босоніжки на високому каблуці.

Як згадувала Маркл в одному з інтерв'ю, їй на цьому шоу доводилося постійно мерзнути на протягах, годинами стояти на шпильках, носити стягуючу білизну, щоб здаватися стрункішою, а також підклеювати груди спеціальною стрічкою, щоб зніматися без бюстгальтера.

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