Парикмахеры назвали 6 вещей, которые они призывают прекратить делать

Часто люди приходят на окрашивание волос с "жирными" волосами, ведь думают, что так краска лучше впитается. Как оказалось, это неправда. Парикмахеры назвали 6 вещей, которые стоит прекратить делать людям.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Прийти на окрашивание с грязными волосами

Парикмахер Ники Алтон рассказала, чем грязнее или жирнее волосы, тем менее эффективным является осветление.

"Грязное накопление на волосах действует как барьер и затрудняет проникновение продукта через кутикулу волос", - добавила она.

Лучше всего, чтобы люди приходили на такую процедуру со свежими и высушенными волосами.

Кристина Маккаро, специалист по окрашиванию и владелец салона в Нью-Джерси, сказала, что волосы, вымытые за день до процедуры, тоже очень хорошо. Тем не менее, если волосы слишком грязные, например, сразу после тренажерного зала или если вы уже нанесли на них баллончик сухого шампуня, то окрашивание не стоит делать.

Грязные волосы могут сделать их темнее, вызывая неправильное формирование цвета.

Если ваши волосы вымыты, но не полностью высушены, это также может быть проблемой, поскольку это может задержать процесс.

Приходить со свежими волосами перед химической обработкой

Напротив, если вы собираетесь пройти химическую процедуру, например завивку или процедуру на кожу головы, лучше избегать мытья головы непосредственно перед визитом, поскольку химикаты могут раздражать кожу головы.

Если вы приходите на услуги, которые требуют нанесения осветлителя, например, двойное блондирование, не мойте волосы раньше.

Смывание жиров с волос перед такой процедурой может вызвать много дискомфорта.

Приходить на процедуры со спутанными волосами

Необходимо распутать волосы перед тем, как прийти на процедуры в салон. Запутанные или загруженные средствами волосы могут замедлить процесс и добавить больше времени.

"Это позволяет нам видеть настоящую длину волос и легче наносить продукт, независимо от того, красим мы волосы или наращиваем", - добавила стилист.

Бронирование неправильных услуг

Это может создать огромную проблему со способностью салона планировать и управлять временем. Например, если вы записались на стрижку кончиков, а в конце вам понадобится полная стрижка с определенным стилем, это задержит других клиентов.

Отсутствие фотографий того, что вы хотите

Выбор последней модной прически не гарантирует хороших результатов, поскольку она может не подходить к вашей структуре волос или форме лица.

Клиентам стоит показывать мастерам фотографии из интернета того, что они точно хотят. В результате мастер будет видеть, что хочет клиент и это поможет избежать нежелательных последствий.

Врать о домашних экспериментах

Это включает окрашивание волос дома или даже собственную химическую обработку.

Если вы использовали хну или химические средства для выпрямления волос, то парикмахер должен подходить к услугам окрашивания с особой осторожностью. Поэтому, если вы не поделитесь историей своего опыта, это может нанести вред.

Необходимо избегать аптечных красок для волос и отбеливателей. Все потому, что во время таких процедур дома может пойти что-то не так и иногда это нельзя исправить.