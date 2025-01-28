Перукарі назвали 6 речей, які вони закликають припинити робити

Часто люди приходять на фарбування волосся з "жирним" волосся, адже думають, що так фарба краще вбереться. Як виявилось, це неправда. Перукаря назвали 6 речей, які варто припинити робити людям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Прийти на фарбування з брудним волоссям

Перукар Нікі Алтон розповіла, чим бруднішим або жирнішим є волосся, тим менш ефективним є освітлювання.

"Брудне накопичення на волоссі діє як бар’єр і ускладнює проникнення продукту через кутикулу волосся", - додала вона.

Найкраще, щоб люди приходили на таку процедуру зі свіжовимитим та висушеним волоссям.

Крістіна Маккаро, фахівець із фарбування та власник салону у Нью-Джерсі, сказала, що волосся, вимите за день до процедури, теж дуже добре. Проте, якщо волосся занадто брудне, наприклад, відразу після тренажерного залу або якщо ви вже нанесли на нього балончик сухого шампуню, то фарбування не варто робити.

Брудне волосся може зробити його темнішим, спричиняючи неправильне формування кольору.

Якщо ваше волосся вимите, але не повністю висушене, це також може бути проблемою, оскільки це може затримати процес.

Приходити зі свіжовимитим волоссям перед хімічною обробкою

Навпаки, якщо ви збираєтеся пройти хімічну процедуру, як-от завивку або процедуру на шкіру голови, краще уникати миття голови безпосередньо перед візитом, оскільки хімікати можуть подразнити шкіру голови.

Якщо ви приходите на послуги, які вимагають нанесення освітлювача, наприклад, подвійне блондування, не мийте волосся раніше.

Змивання жирів з волосся перед такою процедурою може спричинити багато дискомфорту.

Приходити на процедури зі сплутаним волоссям

Необхідно розплутати волосся перед тим, як прийти на процедури в салон. Заплутане або завантажене засобами волосся може уповільнити процес і додати більше часу.

"Це дозволяє нам бачити справжню довжину волосся та легше наносити продукт, незалежно від того, фарбуємо ми волосся чи нарощуємо", - додала стиліст.

Бронювання неправильних послуг

Це може створити величезну проблему зі здатністю салону планувати та керувати часом. Наприклад, якщо ви записались на стрижку кінчиків, а в кінці вам знадобиться повна стрижка з певним стилем, це затримає інших клієнтів.

Відсутність фотографій того, що ви хочете

Вибір останньої модної зачіски не гарантує хороших результатів, оскільки вона може не підходити до вашої структури волосся чи форми обличчя.

Клієнтам варто показувати майстрам фотографії з інтернету того, що вони точно хочуть. В результаті майстер буде бачити, що хоче клієнт і це допоможе уникнути небажаних наслідків.

Брехати про домашні експерименти

Це включає фарбування волосся вдома або навіть власну хімічну обробку.

Якщо ви використовували хну або хімічні засоби для випрямлення волосся, то перукар має підходити до послуг фарбування з особливою обережністю. Тому, якщо ви не поділитеся історією свого досвіду, це може завдати шкоди.

Необхідно уникати аптечних фарб для волосся та відбілювачів. Все тому, що під час таких процедур вдома може піти щось не так і іноді це не можна виправити.