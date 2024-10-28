Парикмахер назвала 5 абсолютно бессмысленных салонных процедур для волос

Парикмахер рассказала о совершенно бессмысленных процедурах в украинских салонах, которые не помогают волосам. Более того, они просто лишают вас денег и абсолютно неэффективны.

На какие процедуры вас привлекают салоны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram парикмахера и стилиста по волосам Русланы Белы.

Какие процедуры для волос неэффективны?

1. Примочки с коллагеном для волос

Руслана объяснила, что коллаген - это белок, составляющий основу соединительной ткани организма - сухожилия, кость, хрящ, дерма.

Дело в том, что волосы не относятся к соединительной ткани. Чем именно наполняют ваш волос под видом коллагена - неизвестно.

2. Глубокая очистка и детокс

Так называемые шампуни глубокой очистки и процедура "детокс" действуют так же как гидроколоноскопия на кишечник, то есть вымывают микрофлору головы и нарушают естественный баланс.

Так задумана природа, что кожа умеет самоочищаться еще с помощью подкожного жира, который отталкивает все внешние загрязнения. Поэтому вашу задачу просто подобрать хороший шампунь, который будет действовать специально под тип ваших волос.

3. Горячие ножницы

Вашим волосам все равно, какой температуры ножницы. Такая процедура совершенно не "запаивает" иссеченные кончики.

Если у вас секутся кончики - вам нужен правильный, наполняющий уход.

4. Полирование

Такая процедура не решает проблему секущихся кончиков. Более того, он делает волос еще тоньше.

5. Натуральные масла

Масло из кокоса, макадамии, арганы - не сделает ничего вашим волосам. По словам Русланы, толку из них ноль. Такое масло остается на волосах, создавая массный блеск.