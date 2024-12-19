Татаринцева и Кот признались, не отказались ли от идеи усыновления после рождения дочери

Звездная пара танцоров Евгений Кот и Наталья Татаринцева недавно впервые стали родителями . Это событие было для них особенно радостным, поскольку родить ребенка паре не удавалось длительное время, и они даже заговорили об усыновлении.

Теперь знаменитости ответили, не отказались ли от этой идеи после того, как на свет появилась их дочь Леля. Об этом они рассказали в интервью Славе Демину, и РБК-Украина (проект Styler) пишет детальнее, что известно.

Что говорят Татаринцева и Кот

Так, хореограф отметил, что эта мысль никуда не исчезла, и в будущем они действительно могут решиться на усыновление.

"Мы общались об этом. Мы не можем сказать, что мы планируем взять ребенка, но мы общались о том, что да, возможно. Для того чтобы была большая семья, мы подумаем о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Мы не знаем, будет ли это второй ребенок или третий. Будем смотреть по ситуации, как именно в этот период мы будем чувствовать", - сказал Евгений.

скриншот из интервью

скриншот из интервью

Дочеь пары, которую они так долго ждали, появилась на свет в июле этого года, и в соцсетях они тогда делились с подписчиками счастливой новостью. Татаринцева и Кот узаконили свои отношения в январе 2019 года, и в прошлом неоднократно говорили о том, что хотят стать родителями. Поэтому они постоянно поднимали эту тему, а также упоминали и об усыновлении.

Пара решалась на работу с репродуктологом и рассматривала вариант ЭКО-оплодотворения, но обошлось без этого. Татаринцева рассказывала ранее, что в какой-то момент решила отпустить ситуацию и просто ждать чуда. И оно таки действительно с ними случилось.

Кот и Татаринцева стали родителями в июле (фото: instagram.com/tatarintseva.kot) Кот и Татаринцева стали родителями в июле (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Кроме того, Наталья признавалась, что проблемы с беременностью могли возникнуть на фоне ее активной спортивной карьеры.

"Это стрессы, это количество выступлений, постоянный адреналин, ведь у меня были выступления каждые 3 дня. Как у девушки, которая стрессует каждые 3 дня и физически работает, моя гормональная система однажды сказала: "Окей, мы пока подождем". Конечно, я переживаю, ведь это мое состояние как женщины", - говорила она.

Сейчас звезды наслаждаются родительством и делятся в соцсетях счастливыми моментами жизни с дочкой. Они уделяют большинство своего времени малышу, однако находят время и для себя. Ведь после рождения ребенка пара уже успела съездить на отдых вместе с ним.

Комментируя такое свое решение, звездные родители сказали Демину о том, что сделали так, ведь понимали: сложно будет и так, и так, независимо от того, будут они дома или куда-то поедут.

Кот и Татаринцева задумываются об усыновлении (фото: instagram.com/tatarintseva.kot) Кот и Татаринцева задумываются об усыновлении (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)