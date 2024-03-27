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Первое поселение для человечества. В будущем на Луне появится железная дорога: для чего она нужна

Среда 27 марта 2024 14:30
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Первое поселение для человечества. В будущем на Луне появится железная дорога: для чего она нужна Northrop Grumman разработает проект железной дороги на Луне (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) заключило контракт с компанией Northrop Grumman на разработку концепции сети железных дорог на поверхности Луны. Это соглашение было подписано в рамках программы по изучению возможностей лунной архитектуры на ближайшие годы (LunA-10).

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт американской военно-промышленной компании Northrop Grumman, которая специализируется в области электроники, информационных технологий и авиакосмической отрасли.

Что известно о будущем проекте

Детали контракта остаются конфиденциальными, однако в нем описаны задачи, перед которыми стоит подрядчик.

Компания Northrop Grumman должна разработать концепцию железнодорожной сети, определить используемые интерфейсы и ресурсы, а также составить список прогнозируемых затрат, технологических и логистических рисков. Кроме того, предстоит создать прототипы для оценки различных концепций.

Также Northrop Grumman должна исследовать возможность построения такой сети с использованием только роботов и обеспечить возможность обслуживания и ремонта инфраструктуры.

Хотя реализация подобного проекта в ближайшем будущем пока нереалистична, в DARPA уверены, что когда появится необходимость в транспортной инфраструктуре для будущих лунных баз, отрасль должна будет готова к этому вызову.

Перспективы баз на Луне

Использование железнодорожного транспорта на Луне представляется перспективным. Это позволит автоматизировать логистические процессы, снизить риски для людей при переезде между лунными базами и перемещении грузов.

Сейчас две группы стран активно работают над созданием своих баз в районе Южного полюса Луны. Одна группа участвует в лунной программе США Artemis, а другую возглавляет Китай.

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