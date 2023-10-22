Что произойдет с Землей, если внезапно исчезнет Луна

Луна - единственный естественный спутник Земли, который оказывает огромное влияние на нашу планету. Если бы он внезапно исчез, то последствия для нас были бы масштабными, но произошла бы катастрофа?

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео канала "Космос" в YouTube .

Что произойдет с Землей, если исчезнет Луна

"Довольно часто в комментариях к нашим видео и статьям появляются гипотетические вопросы о вещах, которые не могут состояться в реальной жизни. Один из таких вопросов можно сформулировать так: что произойдет с Землей, если Луна вдруг исчезнет? Так что давайте разберемся в этом вместе", - говорит эксперт.

Согласно физическим законам любой объект не может просто исчезнуть. Но если предположить, что естественный спутник нашей планеты таки исчезнет, то для нас это обернется огромными последствиями.

Станет ли Земля быстрее вращаться

"Распространен миф, что если исчезнет Луна, то Земля начнет быстрее вращаться и это приведет к появлению больших катаклизмов. Однако это не так. Исчезновение Луны почти не повлияет на скорость вращения планеты. Будет небольшой эффект от исчезновения приливной волны от Луны", - объясняет астрофизик.

Что будет с приливами

"Главное изменение от исчезновения Луны - воздействие на приливные волны. Но они бывают не только в океанах, но и в мантии нашей планеты. Сила тяжести луны вызывает подъем гигантской массы вещества в недрах нашей планеты, движущегося вокруг ядра аналогично приливной волне, аналогично той, что двигается в океанах, но в гораздо больших размерах", - говорит эксперт.

Исчезновение этой волны приведет к существенным последствиям. Тектонические плиты в Земли настроены на то, что к ним приходят приливные волны от Солнца и Луны. Их исчезновение приведет к нарушению баланса в коре планеты, и она перейдет в новое равновесное положение.

"В течение этого переходного периода на Земле возрастет количество землетрясений и вулканов. Также от этого уменьшится количество выделения тепла, выделяемого в середине Земли. А это в далекой перспективе приведет к снижению градуса тепла", - объясняет астрофизик.

Смена на 2 градуса будет не существенной, а вот на 15 может сильно повлиять на магнитное поле Земли.

Что произойдет с магнитным полем Земли

"Пока нельзя оценить, насколько опасным для нашего магнитного поля станет исчезновение Луны. Однако мы можем сказать, что ничего положительного не будет. Но если бы даже так случилось, что магнитное поле полностью исчезло бы, то на это ушло бы сотни миллионов лет", - говорит эксперт.

Каким будет влияние на животные

Исчезновение Луны приведет к тому, что ночью не будет естественного освещения. Жители мегаполиса даже не заметят того, но для животных это окажет большое влияние.

"У многих видов обнаружили корреляции между фазами Луны и периодами размножения. Чаще это наблюдается среди морских видов, но присуще и сухопутным существам", - объясняет астрофизик.

Также многие существа зависят от приливов и отливов. Их уменьшение приведет к нарушению многих пищевых цепочек, что нанесет непредвиденное влияние на экосистемы.