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Перше поселення для людства. У майбутньому на Місяці з'явиться залізниця: для чого вона потрібна

Середа 27 березня 2024 14:30
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Перше поселення для людства. У майбутньому на Місяці з'явиться залізниця: для чого вона потрібна Northrop Grumman розробить проект залізниці на Місяці (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA) уклало контракт із компанією Northrop Grumman на розробку концепції мережі залізниць на поверхні Місяця. Ця угода була підписана в рамках програми вивчення можливостей місячної архітектури на найближчі роки (LunA-10).

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт американської військово-промислової компанії Northrop Grumman, яка спеціалізується в галузі електроніки, інформаційних технологій та авіакосмічної галузі.

Що відомо про майбутній проект

Деталі контракту залишаються конфіденційними, однак у ньому описані завдання, перед якими стоїть підрядник.

Компанія Northrop Grumman має розробити концепцію залізничної мережі, визначити інтерфейси та ресурси, що використовуються, а також скласти список прогнозованих витрат, технологічних та логістичних ризиків. Крім того, необхідно створити прототипи для оцінки різних концепцій.

Також Northrop Grumman має дослідити можливість побудови такої мережі з використанням тільки роботів та забезпечити можливість обслуговування та ремонту інфраструктури.

Хоча реалізація подібного проекту в найближчому майбутньому поки що нереалістична, у DARPA впевнені, що коли з'явиться потреба у транспортній інфраструктурі для майбутніх місячних баз, галузь повинна буде готова до цього виклику.

Перспективи баз на Місяці

Використання залізничного транспорту на Місяці є перспективним. Це дозволить автоматизувати логістичні процеси, знизити ризики для людей під час переїзду між місячними базами та переміщення вантажів.

Наразі дві групи країн активно працюють над створенням своїх баз у районі Південного полюса Місяця. Одна група бере участь у місячній програмі США Artemis, а іншу очолює Китай.

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