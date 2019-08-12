ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Персеїди 2019: названа дата самого яскравого зорепаду за останні 100 років

STYLERЖиття    12.08.2019 - 19:05
Персеїди 2019: названа дата самого яскравого зорепаду за останні 100 років
Персеїди в серпні 2019 - названа дата піку зорепаду (Колаж РБК-Україна)

Вчені розповіли, коли очікується падіння близько 100 -120 метеоритів на годину

В ніч з 12 на 13 серпня – пік літнього зорепаду Персеїди. Як зазначають вчені, цей зорепад стане найяскравішим за останні 100 років.

Метеоритний потік Персеїди спостерігається щороку в кінці літа. Це відбувається тоді, коли Земля проходить через шлейф комети Свіфта-Туттля. Частинки згорають в атмосфері і залишають неповторний ефект, який можна буде спостерігати в ніч з 12 на 13 серпня, приблизно з 22 години. Свою назву зорепад отримав завдяки тому, що яскраві частинки з'являються в районі сузір'я Персея.

За попередніми даними, швидкість падіння метеоритів буде 120 штук на годину, тобто, мінімум два метеорита в хвилину. Найяскравіші можна буде побачити у проміжок між 2:00 до 4:00 годинами ночі.

Персеїди 2019: названа дата самого яскравого зорепаду за останні 100 років

Зорепад Персеїди в серпні 2019 в Україні (фото: tech.informator.ua)

Проте, тим, хто не встигне побачити незвичайне явище сьогодні вночі, не варто засмучуватися – Персеїди будуть спостерігатися майже кожну ніч, до 26 серпня. 

Найближчі кілька днів зорепад буде особливо яскравим, так як наближається повний місяць і на тлі яскравого Місяця зорепад буде видно дуже чітко. На початку ночі епіцентр частинок з'явиться на північному сході, а до ранку поступово переміститься до горизонту і метеори будуть видні по всьому небу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де і коли українці зможуть насолодитися зорепадом Персеїди.

А також розповідали про те, що вчені знайшли двійника Землі і припускають, що на ній може існувати живі істоти.

Гігантський метеорит мчить на Росію: вчені передрікають загибель країні Чоловік 30 років підпирав двері космічним каменем
Новини України метеоритзвездопад
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся