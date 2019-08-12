Персеїди 2019: названа дата самого яскравого зорепаду за останні 100 років

Персеїди в серпні 2019 - названа дата піку зорепаду (Колаж РБК-Україна)

Вчені розповіли, коли очікується падіння близько 100 -120 метеоритів на годину

В ніч з 12 на 13 серпня – пік літнього зорепаду Персеїди. Як зазначають вчені, цей зорепад стане найяскравішим за останні 100 років.

Метеоритний потік Персеїди спостерігається щороку в кінці літа. Це відбувається тоді, коли Земля проходить через шлейф комети Свіфта-Туттля. Частинки згорають в атмосфері і залишають неповторний ефект, який можна буде спостерігати в ніч з 12 на 13 серпня, приблизно з 22 години. Свою назву зорепад отримав завдяки тому, що яскраві частинки з'являються в районі сузір'я Персея.

За попередніми даними, швидкість падіння метеоритів буде 120 штук на годину, тобто, мінімум два метеорита в хвилину. Найяскравіші можна буде побачити у проміжок між 2:00 до 4:00 годинами ночі.

Зорепад Персеїди в серпні 2019 в Україні (фото: tech.informator.ua)

Проте, тим, хто не встигне побачити незвичайне явище сьогодні вночі, не варто засмучуватися – Персеїди будуть спостерігатися майже кожну ніч, до 26 серпня.

Найближчі кілька днів зорепад буде особливо яскравим, так як наближається повний місяць і на тлі яскравого Місяця зорепад буде видно дуже чітко. На початку ночі епіцентр частинок з'явиться на північному сході, а до ранку поступово переміститься до горизонту і метеори будуть видні по всьому небу.

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