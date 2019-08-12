Персеиды 2019: названа дата самого яркого звездопада за последние 100 лет

Персеиды в августе 2019 - названа дата пика звездопада (Коллаж РБК-Украина)

Ученые рассказали, когда ожидается падение около 100 -120 метеоритов в час

В ночь с 12 на 13 августа – пик летнего звездопада Персеиды. Как отмечают ученые, этот звездопад станет самым ярким за последние 100 лет.

Метеоритный поток Персеиды наблюдается ежегодно в конце лета. Это происходит тогда, когда Земля проходит через шлейф кометы Свифта-Туттля. Частицы сгорают в атмосфере и оставляют неповторимый эффект, который можно будет наблюдать в ночь с 12 на 13 августа, приблизительно с 22 часов. Свое название звездопад получил благодаря тому, что светящиеся частицы появляются в районе созвездия Персея.

По предварительным данным, скорость падения метеоритов будет 120 штук в час, то есть, минимум два метеорита в минуту. Самые яркие можно будет увидеть в промежуток между 2:00 и 4:00 часами ночи.

Звездопад Персеиды в августе 2019 в Украине (фото: tech.informator.ua)

Однако, тем, кто не успеет увидеть необычное явление сегодня ночью, не стоит расстраиваться – Персеиды будут наблюдаться почти каждую ночь, до 26 августа.

Ближайшие несколько дней звездопад будет особенно ярким, так как приближается полнолуние и на фоне яркой Луны звездопад будет виден очень отчетливо. В начале ночи эпицентр частиц появится на северо-востоке, а к утру постепенно переместится к горизонту и метеоры будут видны по всему небу.

Напомним, ранее мы писали о том, где и когда украинцы смогут насладиться звездопадом Персеиды.

А также рассказывали о том, что ученые обнаружили двойника Земли и допускают, что на ней может существовать живые существа.