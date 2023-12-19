Перри, Кутуньо и другие мировые звезды, которые умерли в 2023 году

В 2023 году не стало многих талантливых актеров, музыкантов и спортсменов. Те, кто ушел, навсегда вписали свои имена в историю
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить имена тех зарубежных знаменитостей, которые не пережили 2023 год.
При написании материала использовались следующие источники: биография в Википедии Тины Тернер, Тони Беннет, Тото Кутуньо, Майкла Гэмбона, Шинейд О'Коннор, Ангуса Клауда, Сильвио Берлускони, Джанлуки Виалли, Бо Голдмана, Лизы Марии Пресли, Мэттью Перри, Колина Берджесса.
Королева "рок-н-ролла" Тина Тернер, сменившая американский паспорт на швейцарский, умерла в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха.
Она начала свою карьеру в 1950-х годах, став затем уникальным феноменом благодаря телеканалу MTV.
Тина Тернер (фото: Instagram/Tina Turner)
Культовый американский певец Тони Беннетт (настоящее имя - Энтони Доминик Бенедетто) скончался в возрасте 96 лет после борьбы с болезнью Альцгеймера.
Тони Беннетт (фото: GettyImages)
Итальянский певец и поэт-песенник Тото Кутуньо, знаменитый далеко за пределами своей страны, особенно хитом "L'Italiano", скончался в возрасте 80 лет.
Его жизнь унесла болезнь, которая в последние месяцы обострилась.
Умер Тото Кутуньо (фото: Getty Images)
В 2023 году не стало также актера театра и кино Майкла Гэмбона, сыгравшего профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Ему было 82 года.
Мужчина скончался в больнице в присутствии своей семьи. Причина - приступ пневмонии.
Майкл Хэмбон в "Гарри Поттере" и "Затерянном принце" (кадры из фильмов)
Ирландская певица Шинейд О'Коннор, одна из самых известных вокалисток 90-х, скончалась в возрасте 56 лет. Причины ее смерти не называют.
Шинейд О'Коннор скончалась в 56 лет (фото: wikimedia.org)
Звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд умер в конце июля от передозировки наркотиков.
Ангус Клауд (фото: instagram.com/euphoria.hbo)
В возрасте 58 лет умер итальянский футболист Джанлука Виалли. Причиной случившегося стал рак поджелудочной железы, с которым спортсмен боролся с 2017 года.
Джанлука Виалли времен работы в сборной Италии (фото: Getty Images)
В ночь на 13 января в Лос-Анджелесе умерла Лиза Мария Пресли - единственная дочь короля рок-н-ролла и вторая жена короля поп-музыки.
Лизу Марию обнаружила без сознания ее домработница. За несколько часов до смерти Пресли ее мать, 77-летняя Присцилла, сообщила, что ее дочь была госпитализирована.
Лиза Мари Пресли вместе с матерью Присциллой (фото: CNN)
В октябре в Лос-Анджелесе, в собственном доме, умерла звезда сериала "Друзья", известный актер Мэттью Перри. Ему было 54 года.
Отмечалось, что трагедия произошла в джакузи. Но утопление - вторичная причина смерти, показали результаты вскрытия.
Департамент судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес заявил, что тот умер от острого влияния анестетика кетамина.
Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)
Ушел из жизни в 2023 году также Колин Берджесс, первый ударник рок-группы AC/DC.
Причина смерти остается неизвестной.
Колин Берджесс (фото: facebook.com/shockmetalclub)
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