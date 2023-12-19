Перри, Кутуньо и другие мировые звезды, которые умерли в 2023 году

Тина Тернер

Королева "рок-н-ролла" Тина Тернер, сменившая американский паспорт на швейцарский, умерла в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха.

Она начала свою карьеру в 1950-х годах, став затем уникальным феноменом благодаря телеканалу MTV.

Тина Тернер (фото: Instagram/Tina Turner)

Тони Беннет

Культовый американский певец Тони Беннетт (настоящее имя - Энтони Доминик Бенедетто) скончался в возрасте 96 лет после борьбы с болезнью Альцгеймера.

Тони Беннетт (фото: GettyImages)

Тото Кутуньо

Итальянский певец и поэт-песенник Тото Кутуньо, знаменитый далеко за пределами своей страны, особенно хитом "L'Italiano", скончался в возрасте 80 лет.

Его жизнь унесла болезнь, которая в последние месяцы обострилась.

Умер Тото Кутуньо (фото: Getty Images)

Майкл Гэмбон

В 2023 году не стало также актера театра и кино Майкла Гэмбона, сыгравшего профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Ему было 82 года.

Мужчина скончался в больнице в присутствии своей семьи. Причина - приступ пневмонии.

Майкл Хэмбон в "Гарри Поттере" и "Затерянном принце" (кадры из фильмов)

Шинейд О'Коннор

Ирландская певица Шинейд О'Коннор, одна из самых известных вокалисток 90-х, скончалась в возрасте 56 лет. Причины ее смерти не называют.

Шинейд О'Коннор скончалась в 56 лет (фото: wikimedia.org)

Ангус Клауд

Звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд умер в конце июля от передозировки наркотиков.

Ангус Клауд (фото: instagram.com/euphoria.hbo)

Джанлука Виалли

В возрасте 58 лет умер итальянский футболист Джанлука Виалли. Причиной случившегося стал рак поджелудочной железы, с которым спортсмен боролся с 2017 года.

Джанлука Виалли времен работы в сборной Италии (фото: Getty Images)

Лиза Мария Пресли

В ночь на 13 января в Лос-Анджелесе умерла Лиза Мария Пресли - единственная дочь короля рок-н-ролла и вторая жена короля поп-музыки.

Лизу Марию обнаружила без сознания ее домработница. За несколько часов до смерти Пресли ее мать, 77-летняя Присцилла, сообщила, что ее дочь была госпитализирована.

Лиза Мари Пресли вместе с матерью Присциллой (фото: CNN)

Мэтью Перри

В октябре в Лос-Анджелесе, в собственном доме, умерла звезда сериала "Друзья", известный актер Мэттью Перри. Ему было 54 года.

Отмечалось, что трагедия произошла в джакузи. Но утопление - вторичная причина смерти, показали результаты вскрытия.

Департамент судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес заявил, что тот умер от острого влияния анестетика кетамина.

Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry4)

Колин Берджесс

Ушел из жизни в 2023 году также Колин Берджесс, первый ударник рок-группы AC/DC.

Причина смерти остается неизвестной.

Колин Берджесс (фото: facebook.com/shockmetalclub)