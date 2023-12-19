Самые необычные имена, которые украинцы давали детям в 2023 году

В последнее время в Украине держится тенденция среди родителей давать своим новорожденным малышам необычные имена, часто давние украинские.

Представители Министерства юстиции рассказали в комментарии РБК-Украина (проект Styler), какие наиболее необычные имена появились в этом году.

Непривычные имена для девочек 2023

В первом полугодии на свет появились девушки со следующими именами: Авива-Свитанцвитайне, Инфинити-Марта, Ариэлла, Эсфир, Ая, Евника, Заречная, Глория, Суламита, Эсми, Барбара, Рахиль, Магдалина, Аюна, Каталея, Менуха-Рахель, Тея-Мария, Хлоя, Айсу, Беатриса, Дорофея, Нила-Эстер, Хафса, Вали, Эйлин, Иордана, Робия, Луна, Снежка, Мане, Лисанна, Есфирь, Элуна, Астрид, Саида-Ева, Ягмур, Фатьма-Зехра, Закария, Молли-Эбби, Дзвінка-ия, Вогнена, Афина-Пенелопа.

В 2022 году можно было встретить такие редко используемые имена как Джавелина, Земфира, Эванджелина, Аурика и Стефания.

Необычные имена для мальчиков 2023

Новорожденным мальчикам родители давали следующие необычные имена: Рувим, Исаак, Кимран, Николос, Эрнест, Ричард, Устим, Самуэль, Ефрем, Иеремия, Тимиш, Эльдар, Тальха, Илай, Летти, Амирхон, Джейкоб, Десмонд, Таир, Тит, Тихон-Леон, Арелан, Влас, Ждан, Илай, Иса, Ионафан, Иосиф-Франциск, Кий, Рейан, Эльман, Захер, Муслин, Сержик, Светозар, Тамирлан, Алишер, Амир-Николай, Матей-Демьян, Добрыня, Эрик, Эльдар, Марс, Прохор, Севастиан, Славомир, Шамиль, Еврем, Натаниель, Нектарий, Раин, Луиджи, Марсель, Пламен, Велес, Люцифер, Граф, Будимир.

В прошлом году в перечне редкоиспользуемых имен были: Орион, Гулором, Любомир, Искандер, Хома.