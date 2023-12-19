Перрі, Кутуньйо та інші світові зірки, які померли у 2023 році

Тіна Тернер

Королева "рок-н-ролу" Тіна Тернер, яка змінила американський паспорт на швейцарський, померла у віці 83 років після тривалої хвороби у своєму будинку в Кюснахті недалеко від Цюріха.

Вона почала свою кар'єру в 1950-х роках, ставши потім унікальним феноменом завдяки телеканалу MTV.

Тина Тернер (фото: Instagram/Tina Turner)

Тоні Беннет

Культовий американський співак Тоні Беннетт (справжнє ім'я - Ентоні Домінік Бенедетто) помер у віці 96 років після боротьби з хворобою Альцгеймера.

Тоні Беннетт (фото: GettyImages)

Тото Кутуньо

Італійський співак і поет-пісняр Тото Кутуньо, знаменитий далеко за межами своєї країни, особливо хітом "L'Italiano", помер у віці 80 років.

Його життя забрала хвороба, яка в останні місяці загострилася.

Умер Тото Кутуньо (фото: Getty Images)

Майкл Гембон

У 2023 році не стало також актора театру і кіно Майкла Гембона, який зіграв професора Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера. Йому було 82 роки.

Чоловік помер у лікарні у присутності своєї сім'ї. Причина - напад пневмонії.

Майкл Гембон у "Гаррі Потері" і "Загубленому принці" ( кадри з фільмів)

Шинейд О'Коннор

Ірландська співачка Шинейд О'Коннор, одна з найвідоміших вокалісток 90-х, померла у віці 56 років. Причин її смерті не називають.

Шинейд О'Коннор померла у 56 років (фото: wikimedia.org)

Ангус Клауд

Зірка серіалу "Ейфорія" Ангус Клауд помер наприкінці липня від передозування наркотиків.

Ангус Клауд (фото: instagram.com/euphoria.hbo)

Джанлука Віаллі

У віці 58 років помер італійський футболіст Джанлука Віаллі. Причиною того, що сталося, став рак підшлункової залози, з яким спортсмен боровся з 2017 року.

Джанлука Віаллі часів роботи в збірній Італії (фото: Getty Images)

Ліза Марія Преслі

В ніч на 13 січня в Лос-Анджелесі померла Ліза Марія Преслі - єдина донька короля рок-н-ролу та друга дружина короля попмузики.

Лізу Марію виявила непритомною її хатня робітниця. За кілька годин до смерті Преслі її матір, 77-річна Прісцілла, повідомила, що її доньку госпіталізували.

Ліза Марі Преслі разом із матір'ю Прісциллою (фото: CNN)

Меттью Перрі

У жовтні у Лос-Анджелесі, у власному будинку, помер зірка серіалу Друзі, відомий актор Меттью Перрі. Йому було 54 роки.

Зазначалось, що трагедія трапилася у джакузі. Але утоплення - вторинна причина смерті, показали результати розтину.

Департамент судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес заявив, що він помер від гострого впливу анестетика кетаміну.

Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

Колін Берджесс

Пішов із життя у 2023 році також Колін Берджесс, перший ударник рок-гурту AC/DC.

Причина смерті залишається невідомою.

Колін Берджесс (фото: facebook.com/shockmetalclub)