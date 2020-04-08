Як пережити самоізоляцію і не заразити близьких: 10 основних правил

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Вчені назвали основні правила для тих, хто змушений знаходиться на самоізоляції

Карантин в Україні був введений з метою недопущення поширення коронавірусу. З 6 квітня в країні посилили карантинні заходи й тепер українцям стало складніше дотримуватися правил. Крім того, було введено покарання для тих, хто порушує правила самоізоляції. Всі українці, які прибули з інших країн у розпал пандемії, а також ті, у кого є підозра на зараження, повинні повністю ізолюватися від соціальних контактів.

Вчені з університету Нового Південного Уельсу склали список з 10 основних правил для тих, хто змушений перебувати на самоізоляції або виявив у себе симптоми коронавірусу.

Вони відзначили, що з будинку не можна виходити навіть за продуктами й, якщо дуже потрібно – попросити купити необхідне сусідів, рідних або друзів, але в цілях безпеки з ними особисто не контактувати, пише видання Daily Mail.

1. Маску носити потрібно обов'язково. Вона допоможе зупинити поширення вірусу і знизить ризик того, що заразиться хтось із близьких. Якщо немає медичної маски, то можна використовувати те, що є під рукою – шарф, майку.

2. Мити всі поверхні в будинку. Коронавірус здатний виживати на будь-яких поверхнях в середньому від декількох годин до декількох днів. ВООЗ рекомендує всі поверхні обробляти водою з милом і дезактиватором (наприклад, відбілювачем).

3. Частіше провітрювати квартиру. Вікна в будинку варто тримати максимально відкритими, щоб видалити заражені краплі. Це знизить ризик зараження і забезпечить циркуляцію свіжого повітря.

4. Мити руки. Мити руки потрібно після кожного контакту з хворим, після кожного відвідування вулиці, під'їзду. Мити руки потрібно після доторку до предметів меблів, до яких раніше торкався хворий. Використовувати звичайне мило і теплу воду, або дезінфектор з вмістом спирту не менш 60%.

5. Носити халат. Для контакту з інфікованим варто використовувати окремий одяг, бажано медичний халат або костюм. Після контакту його потрібно випрати та зберігати в закритому приміщенні.

6. Носити рукавички. Рукавички є ще однією формою захисту, оскільки вони не дозволяють людині доторкатися до заражених місць. Бажано використовувати одноразові рукавички для переміщення предметів, а після – викидати.

7. Захист для очей. Очі також можуть стати джерелом проникнення вірусу і достатньо буде буквально декількох крапель. Можна використовувати спеціальні маски або сонцезахисні окуляри.

8. Дотримуватися акуратності при контакті з інфікованим. Пацієнт з COVID-19 повинен мити руки негайно кожен раз після кашлю або чхання. Родичі, які доглядають за хворим, повинні обов'язково використовувати всі захисні засоби при будь-якому контакті з інфікованим чи при контактах з предметами, до яких він торкався.

9. Мінімізувати контакти. По можливості, всі контакти з хворим потрібно мінімізувати до крайньої потреби. Також варто обмежити контакт хворого з домашніми тваринами, через те, що вірус може передатися на шерсті.

10. Дотримуватися здорової дієти. Правильне харчування і збалансована дієта допоможе зміцнити імунну систему і дасть організму сили, щоб впоратися з хворобою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, вчені експериментально довели неефективність більшості масок.