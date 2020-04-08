Как пережить самоизоляцию и не заразить близких: 10 основных правил

Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Ученые назвали основные правила для тех, кто вынужден находится на самоизоляции

Карантин в Украине был введен с целью недопущения распространения коронавируса. С 6 апреля в стране усилили карантинные меры и теперь украинцам стало сложнее соблюдать правила. Кроме того, было введено наказание для тех, кто нарушает правила самоизоляции. Все украинцы, которые прибыл и из других стран в разгар пандемии, а также те, у кого есть подозрение на заражение, должны полностью изолироваться от социальных контактов.

Ученые из университета Нового Южного Уэльса составили список из 10 основных правил для тех, кто вынужден находиться на самоизоляции или обнаружил у себя симптомы коронавируса.

Они отметили, что из дома нельзя выходить даже за продуктами и, если очень нужно – попросить купить необходимое соседей, родных или друзей, но в целях безопасности с ними лично не контактировать, пишет издание Daily Mail.

1. Маску носить нужно обязательно. Она поможет остановить распространение вируса и снизит риск того, что заразится кто-то из близких. Если нет медицинской маски, то использовать можно то, что есть под рукой – шарф, майку.

2. Мыть все поверхности в доме. Коронавирус способен выживать на любых поверхностях в среднем от нескольких часов до нескольких дней. ВОЗ рекомендует все поверхности обрабатывать водой с мылом и дезактиватором (например, отбеливателем).

3. Чаще проветривать квартиру. Окна в доме стоит держать максимально открытыми, чтобы удалить зараженные капли. Это снизит риск заражения и обеспечит циркуляцию свежего воздуха.

4. Мыть руки. Мыть руки нужно после каждого контакта с больным, после каждого посещения улицы, подъезда. Мыть руки нужно после прикасания к предметам мебели, к которым ранее прикасался больной. Использовать обычное мыло и теплую воду, или дезинфицирующее средство с содержанием спирта не менее 60%.

5. Носить халат. Для контакта с инфицированным стоит использовать отдельную одежду, желательно медицинский халат или костюм. После контакта его нужно постирать и хранить в закрытом помещении.

6. Носить перчатки. Перчатки являются еще одной формой защиты, так как они не позволяют человеку дотрагиваться до зараженных мест. Желательно использовать одноразовые перчатки для перемещения предметов, а после – выбрасывать.

7. Защита для глаз. Глаза также могут стать источником проникновения вируса и достаточно будет буквально нескольких капель. Можно использовать специальных маски или солнцезащитные очки.

8. Соблюдать аккуратность при контакте с инфицированным. Пациент с COVID-19 должен мыть руки немедленно каждый раз после кашля или чихания. Родственники, которые присматривают за больным, должны обязательно использовать все защитные средства при любом контакте с инфицированным или при контактах с предметами, до которых он дотрагивался.

9. Минимизировать контакты. По возможности, все контакты с больным нужно минимизировать до крайней необходимости. Также стоит ограничить контакт больного с домашними животными, так как вирус может передаться на шерсти.

10. Соблюдать здоровую диету. Правильное питание и сбалансированная диета поможет укрепить иммунную систему и даст организму силы, чтобы справиться с болезнью.

Напомним, ранее мы писали о том, ученые на эксперименте доказали неэффективность большинства масок.