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Карантин в Україні можуть послабити з 14 квітня: усі подробиці

STYLERКоронавірус    07.04.2020 - 18:15
Карантин в Україні можуть послабити з 14 квітня: усі подробиці
Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Карантин в Україні можуть переглянути і вирішити послаблення заборон

Карантин в Україні був введений через загрозу поширення коронавірусу з середини березня по 24 квітня. Школярі пішли на дистанційне навчання, багато українців змушені працювати на удальонці, в країні закриті ТРЦ, ресторани та багато магазинів. Міжнародне і міжміське сполучення зупинено, у великих містах не працює метро, а міський транспорт займається перевезенням тих людей, які займаються життєзабезпеченням країни.

Як повідомляє видання LB.ua з посиланням на власні джерела, вже є проєкт рішення РНБО щодо пом'якшення карантинних заходів. На цей момент проєкт перебуває в стадії обговорення, але не виключено, що його приймуть.

Згідно з цим планом, в Україні з 14 квітня дозволять роботу невеликих магазинів, площею до 400 кв. м, а також всім будівельним і садовим комплексам.

З 1 травня дозволять працювати всім іншим магазинах, торговим центрам і перукарням.

Навчальний процес у школах відновиться тільки в середині травня. Також дозволять відкрити ресторани та приймати відвідувачів.

Кордони відкривати не планують, і вони можуть залишитися на замку до кінця червня, також не будуть працювати аеропорти. Втім, обмеження на в'їзд-виїзд будуть залежати від розвитку ситуації.

Забороняти святкувати Великдень українцям також не будуть. Згідно з новими правилами карантину, які вступили в дію з 6 квітня, заборонені масові гуляння і прогулянки по парках, скверах, пікніки та вилазки на шашлики. Також не можна пересуватися більше ніж двом людям одночасно, крім супроводу дітей. Однак поліція не буде ходити по квартирах і перевіряти дотримання правил.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що карантин в Україні можуть продовжити до середини травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключив, що деякі обмеження будуть діяти до вересня.

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