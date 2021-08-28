Перевезення дітей без автокрісла: які штрафи можуть отримати водії

В Україні перевезення дітей в автомобілі без спеціального автокрісла заборонена. Водії можуть отримати серйозний штраф за те, що наражають маленьких пасажирів на небезпеку. Правила безпечного перевезення дітей чітко прописані в ПДР.

Які штрафи може отримати водій за перевезення дитини без автокрісла – читайте в нашому матеріалі нижче.

Штраф за відсутність автокрісла

У законі сказано (розділ 21 ПДР), що автокрісло потрібно обов'язково всім дітям, чий зріст нижче 145 см. Раніше був вказаний вік, з якого можна було перевозити дитину без автокрісла – 12 років. Але цю норму із закону прибрали.

Перше порушення карається штрафом у розмірі 510 гривень. При повторному порушенні протягом 12 місяців, водій отримає штраф у розмірі 850 гривень.

Важливо! Виписати штраф за відсутність автокрісла водієві можуть співробітники поліції тільки в тому випадку, якщо вони зупинять автомобіль при порушенні ПДР. Спеціально для перевірки наявності автокрісла поліція автомобілі не зупиняє.

Без спеціального автокрісла можуть їздити тільки діти, які виросли до 145 см і при цьому вік дитини значення не має. По досягненню необхідного зростання, дитина повинна бути пристебнутий ременем безпеки.

Використання бустера

Для більш старших дітей можна використовувати бустери в автомобілі – спеціальні пристосування, які дають можливість пристебнути дитину щільно захисним ременем безпеки.

У законі вказується, що дитину потрібно перевозити в автомобілі зі спеціальною утримує системою, але чіткої вказівки про автокрісло немає. А це означає, що пристосування в машині може бути будь-яким - головне, щоб воно забезпечувало безпеку маленького пасажира. Бустер варто використовувати для дітей зростом від 120 см і вагою від 15 кг.

Маленьких дітей варто перевозити тільки з використанням автокрісла, яке надійно можна закріпити в автомобілі та забезпечити дитині безпеку. Як показує статистика, перевезення дітей зі спеціальними засобами знижує ризик травм і загибелі під час ДТП на 50%.

Перевезення дітей на руках у дорослих

А ось перевозити дітей на руках в Україні категорично заборонено. Дорослий не зможе забезпечити дитині безпеку в разі аварії.

Спеціальне автокрісло повинні також використовувати в автомобілях служб таксі.