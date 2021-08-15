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Документи в смартфоні: як їх потрібно правильно показувати поліції

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Неділя 15 серпня 2021 16:02
Документи в смартфоні: як їх потрібно правильно показувати поліції Як правильно показувати документи в смартфоні(Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Документи в електронному вигляді в Україні користуються популярністю. Але далеко не всі українці знають, в якому вигляді такі документи будуть дійсні і як їх правильно потрібно показувати на прохання поліції.

Що потрібно знати про документи в смартфоні - розповіли в матеріалі Auto24tv.

Згідно з пунктом 2.1 ПДР водій повинен мати при собі водійське посвідчення та реєстраційний документ на транспортний засіб. За пунктом 2.4 ПДР на вимогу поліції в разі законних підстави зупинки, водій повинен зупинитися і пред'явити для перевірки зазначені документи.

Показувати документи в електронному вигляді дозволив Кабмін 23 жовтня 2019 року. Однак до постанови № 956 зазначено порядок застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Електронне посвідчення водія та електронне Свідоцтво транспортного засобу – це цифрове відображення виданих особі національного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з унікальним електронним ідентифікатором QR-кодом. Код забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтверджувальний запис в електронних ресурсах єдиної інформаційної системи МВС.

Для отримання такого цифрового документа потрібно встановити на смартфон додаток Дія і пройти в ньому електронну ідентифікацію. Документи повинні підтягнутися автоматично разом з унікальним QR-кодом. Такі документи можна пред'являти поліції без додаткового пред'явлення посвідчення або свідоцтва про реєстрацію на бланках.

А ось пред'являти на смартфоні фотокопії, відсканований документ або просто фото – не можна. У таких ситуаціях водій ризикує отримати штраф на підставі ч.1 ст. 126 КУпАП. Мінімальний розмір штрафу - 425 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українським водіям пояснили, як обміняти права за пів години.

А також розповідали про те, що українським водіям нагадали про важливий податок і повідомили, коли його платити.

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