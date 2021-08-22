Штрафи для водіїв мотоциклів, мопедів і скутерів в Україні: що потрібно знати обов'язково

Водіям двоколісних транспортних засобів, таких як мотоцикли, мопеди та скутери, теж потрібні права. А ще - вони можуть отримати досить великі штрафи за порушення ПДР,

Які штрафи можуть отримати водії мотоциклів, мопедів і скутерів і за що - розповіли в матеріалі Bigmir.

Мотоцикл - серйозний транспорт, у якого є можливість розвивати велику швидкість. На керування мотоциклом видаються права категорії А по досягненню 16 років.

Мопед - це молодший брат мотоцикла, в ньому зменшені двигун і колеса. Для його водіння теж потрібні права-категорії А1.

Скутер - наймолодший транспорт у цій родині, який використовують для переміщення на невеликі дистанції зі швидкістю 50 км/на годину. У скутері немає коробки передач, педалі газу, а всі функції розташовані на кермі у вигляді додаткових важелів. Для скутера теж потрібні права - категорії А1, які також видаються з 16 років.

Які штрафи можна отримати за керування мотоциклом, мопедом або скутером

За їзду на двоколісному транспортному засобі без прав можна отримати штраф у розмірі 425 гривень (ст.126, ч. 1 КУпАП). Якщо права є, але немає потрібної категорії, то розмір штрафу буде набагато більше – 3400 гривень (ст.126, ч. 2 КУпАП).

Якщо водій має права, але забув їх вдома і не може показати поліції-425 гривень

Якщо прав у водія немає і ніколи не було прав потрібної категорії-3400 гривень

Якщо прав водія позбавили раніше по суду, і він знову сів за кермо - 20400 гривень

Повторне порушення протягом року-40800 гривень

Оскільки двоколісний транспорт не має додаткового захисту у вигляді кузова, водії зобов'язані використовувати додаткову екіпіровку – шолом. За відсутність шолома перший штраф - 510 гривень, другий - 850 гривень і, якщо правопорушення сталося повторно протягом 12 місяців, транспортний засіб можуть конфіскувати з поверненням за додаткову плату.

Обов'язковим носінням шолома є також і для пасажирів за спиною водія. Перший штраф становитиме - 510 гривень, другий – 850 гривень.

Крім того, варто пам'ятати про те, що водій мотоцикла, скутера або мопеда є повноцінним учасником дорожнього руху і може отримати точно такі ж штрафи за порушення ПДР, як і водії автомобілів.