Переведення годинників в Україні: навіщо це потрібно і що нас чекає

Переведення годинників в жовтні 2019 (Колаж РБК-Україна)

Переведення годинників в Україні на зимовий і літній час поки ніхто не відмінив

Переклад годинників на зимовий час в Україні відбудеться в ніч з суботи, 26 жовтня, на неділю, 27 жовтня. Згідно постанови Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", українці переводять годинник двічі на рік – на літній і зимовий час. Перехід на літній час відбувається в останню неділю березня, на зимовий – в останню неділю жовтня. У жовтні стрілки годинників переводять на годину назад.

Для чого переводять годинники на літній і зимовий час

Головна причина переведення годинників двічі на рік – це була економія електроенергії. Першими, хто стали практикувати сезонний час, були англійці. Поступово до них приєдналися і багато інших країн. Однак з часом стало зрозуміло, що економія від переведення часу порівняно невелика, 1-3%.

А в сучасному світі ситуація кардинально почала мінятися, так як кількість гаджетів і постійний розвиток енергоресурсів призвів до того, що економії по суті немає ніякої. Від сезонного переведення часу відмовилися такі країни як Бразилія, Китай, Японія, Ісландія, Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Азербайджан, більшість країн Африки та деякі штати США.

Переведення годинників в Україні

Україна почала переводити стрілки годинника в 1981 році разом з іншими республіками СРСР. За останні роки було кілька спроб відмовитися від постійного переведення часу і в 2011 року у Верховній Раді навіть було зареєстровано постанову про скасування переведення годинників на зимовий і літній час. Проект "Про зміну порядку обчислення часу на території України" був ініційований, щоб запобігти негативному впливу на здоров'я громадян внаслідок переведення годинників на годину вперед та на годину назад. Однак підтримку законопроект не отримав. У 2017 році був зареєстрований ще один законопроект, але він загубився в комітетах під час розгляду.

Петиції і прохання відмінити щорічні переходи на сезонний час виникають із завидною регулярністю, але поки жодна з них не була серйозно розглянута. Чиновники з завидною регулярністю заявляють, що не виключають можливості переходу на постійний зимовий час, а саме він вважається адаптованим для українців, але є одна умова – відповідне рішення має прийняти Європарламент.

Відомо, що питання про переведення часу на засіданнях Європарламенту піднімалося неодноразово і в березні депутати ЄС навіть проголосували за скасування практики переведення годинників, але з 2021 року. Крім того, це голосування було не останнім, а стало лише основою дискусії в країнах ЄС для того, щоб прийти до єдиної позиції. Остаточного рішення у Європарламенті поки так і не прийняли.

Що говорять лікарі про переведення часу

В першу чергу, порушується сон людини. І це тягне за собою безліч додаткових негативних факторів. Недолік сну приводить до втрати працездатності, загострення хронічних захворювань, дратівливості, стрибків тиску, млявості, слабкості і навіть до загострення проблем психологічного характеру. Як мінімум один тиждень після переведення годинників більшість українців скаржаться на нездужання, головні болі, підвищену стомлюваність, стрес і депресивні настрої.

Стандартні поради лікарів:

Повноцінний сон. Щоб плавно увійти в зимовий час – за тиждень потрібно поступово починати зрушувати час відходу до сну і пробудження на 15 хвилин в день.

Прогулянки на свіжому повітрі, особливо в денний час. Денне світло, а також прохолодна погода у жовтні стимулює мозок, допомагає йому адаптуватися і навіть виробити серотонін.

Важливі справи, фізичні навантаження і далекі поїздки краще трохи відкласти.

Повноцінне і збалансоване харчування.

Консультація з сімейним лікарем з приводу хронічних захворювань.