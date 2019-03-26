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Європарламент підтримав скасування переведення годинників

Новини » Суспільство    26.03.2019 - 15:52
Європарламент підтримав скасування переведення годинників
Фото: Європарламент (European Union 2017 - European Parliament)

Переведення годинників в Євросоюзі скасують з 2021 року

Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що дане голосування не є останнім у питанні скасування переведення годинників, але стане основою дискусії в країнах ЄС для вироблення спільної позиції. Зазначимо, на сьогодні законодавство ЄС зобов'язує учасників блоку переводити час в останню неділю березня і останню неділю жовтня.

Європейська комісія у вересні запропонувала відмовитися від переведення годинників після того, як опитування в країнах Євросоюзу показало, що 84% респондентів виступають за скасування цієї сезонної практики. У той же час прихильники переведення годинників розкритикували той факт, що 70% респондентів становили німці.

Також вказується, що після скасування переведення годинників країни ЄС не зможуть самостійно робити це протягом року, але їм дадуть право вирішити, в якому часовому поясі бути.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна перейде на літній час в ніч перед виборами.

Зазначимо, у зв'язку з переходом на літній час квитки на потяги з 31 березня вказано відкоригований графік руху пасажирських і приміських поїздів.

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