Сьогодні Україна переходить на літній час

В Україні в ніч з суботи, 27 березня, на неділю, 28 березня, переводять годинники на літній час. Стрілки годинників переведуть на годину вперед.

Україна переходить на літній час згідно з постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року.

Час переводиться в останню неділю березня о 3:00 на одну годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на годину назад.

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада намагалася скасувати переведення годинників в Україні, однак народні депутати відправили на повторне друге читання відповідний законопроект.

За основу Рада прийняла законопроект про скасування переходу на літній час на початку березня.

На початку минулого тижня парламент планував остаточно скасувати переведення годинників вже на цьому тижні.

Також повідомлялося, що перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що економічна доцільність переведення стрілок годинника не доведена. При цьому він назвав геополітичним завданням введення на території України єдиного часу.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" змінила графік поїздів у зв'язку з переходом на літній час. Час в квитках вказують з урахуванням переходу.