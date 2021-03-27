ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Психолог розповіла, як вплине на здоров'я переведення годинників, яке може стати останнім

Новость на русском → Субота 27 березня 2021 09:55
Психолог розповіла, як вплине на здоров'я переведення годинників, яке може стати останнім Фото: переведення годинників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні відбудеться переведення годинників на літній час, і пересувати стрілки на годину вперед вночі 28 березня, українці, можливо, будуть востаннє, оскільки введення на території країни єдиного київського часу законодавці називають геополітичним завданням.

Поки ж проект закону №4201 про обчислення часу в Україні чекає повторного розгляду в Раді, громадянам вчергове потрібно пристосовуватися до нового часу.

Незважаючи на те, що до такої практики українці вже давно звикли, все ж перехід на літній час може негативно вплинути на здоров'я. Причому не тільки на фізичне.

Так, за словами психолога Оксани Павленко, переведення стрілок відбивається на людині з точки зору фізіології та психології. Про це фахівець розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вона звернула увагу, що людям потрібен час, щоб пристосуватися до змін, адже переведення стрілок годинника на літній час збиває ритми організму.

Таким чином, у деяких людей можливе погіршення самопочуття.

"Щоб пристосуватися до цих змін, потрібен час, оскільки навіть режим сну змінюється. Це збиває ритми нашого організму, йому потрібно перелаштуватися", - розповіла психолог.

Фахівець рекомендує українцям, якщо є така можливість, на вихідних раніше лягти спати, і "потихеньку "переводити час" для себе".

"Приблизно тиждень ви будете в цьому стані. Люди у переддепресивному стані можуть гірше почуватися, переведення стрілок може стимулювати погіршення стану таких людей", - сказала психолог.

Раніше ми розповідали, як скасування переведення годинника вплине на кожного з нас, і що буде з нашим здоров'ям та нашими звичками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя время перевод часов
LITE
Свято 27 березня: що сьогодні заборонено робити, усі прикмети, у кого день ангела
Свято 27 березня: що сьогодні заборонено робити, усі прикмети, у кого день ангела