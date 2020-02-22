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Ці кімнатні рослини накликають на дім біди і нещастя

STYLERЖиття    22.02.2020 - 21:41
Ці кімнатні рослини накликають на дім біди і нещастя
Ці рослини приносять біди (фото: rastenievod.com)

Деякі кімнатні рослини можуть стати справжніми ворогами мешканцям будинку

Деякі кімнатні рослини здатні накликати на дім біди і нещастя. Ці, на перший погляд, нешкідливі вазони здатні викликати негативні енергетичні потоки. Біоенергетики вважають, що ці рослини краще віднести в офіс або прикрасити ними будь-які нежитлові приміщення. Топ-5 рослин, які притягують в дім нещастя - в матеріалі Styler.

Фікус

Раніше до цієї рослині ставилися з великою повагою. Цей вазон з великими м'ясистими листям був чи не в кожному будинку. Але тепер ставлення до фікуса каучуконосного змінилося. Багато хто стверджує, що фікус приносить жінкам нещастя. Якщо вони тримають його вдома, то дуже скоро можуть втратити коханого чоловіка. Фікусу навіть дали відповідне прізвисько - "квітка вдови".

Ці кімнатні рослини накликають на дім біди і нещастя

Фікус (фото: rastenievod.com)

Плющ

Плющ називають мало не головним ворогом домочадців. Рослина вже давно заслужила погану славу "енергетичного вампіра", здатного витягати у мешканців дому життєві сили. Вважається також, що плющ негативно впливає на чоловіків, підштовхуючи їх до розгульного життя і зрад. Біоенергетики настійно не радять тримати цю невибагливу квітку в домі.

Ці кімнатні рослини накликають на дім біди і нещастя

Плющ (фото: rastenievod.com)

Сансевієрія

Сансевієрія, або в народі "щучий хвіст", давно користується величезною популярністю. Але фахівці вважають, що приносити додому цю кімнатну рослину не варто. Адже вона має дуже сильну руйнівну енергетику, спрямовану на руйнування сімейного щастя.

Ці кімнатні рослини накликають на дім біди і нещастя

Сансевієрія (фото: rastenievod.com)

Калла

Кали дуже витончені і красиві, але їх присутність в домі приносить смуток, тому краще відмовитися від такої краси заради спокою. Крім того, вважається, що ці квіти притягують смерть - у деяких народів квітку заведено приносити на кладовище.

Ці кімнатні рослини накликають на дім біди і нещастя

Калла (фото: rastenievod.com)

Дифенбахія

Багато хто чув про те, що листя дифенбахії має сік, який містить токсичні речовини, і тому при попаданні соку в організм може виникнути отруєння. Але це ще не все - крім отруйного соку рослина своєю присутністю здатна відібрати всі сили і здоров'я домочадців.

Ці кімнатні рослини накликають на дім біди і нещастя

Дифенбахія (фото: rastenievod.com)

Раніше ми писали, які кімнатні рослини можуть приносити в дім успіх і багатство. І цей список не обмежується "грошовим" і "доларових" деревом.

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