Масляна 2020: головні традиції і заборони третього дня - Ласунки

Масляна 2020 (фото: freepik.com)

Масляна має унікальні традиції на кожен день

Масляна 2020 в цьому році святкується з 24 лютого по 1 березня. Середа, третій день свята, яке цього року припадає на 26 лютого, традиційно називається "Ласункою". Які існують традиції і заборони цього дня - в матеріалі Styler.

Варто відзначити, що третій день свята закінчує період так званої "вузької" Масляної. В цей день потрібно закінчити прибирання і всі роботи по дому, адже з завтрашнього дня належить присвятити весь час святкуванням.

На "Ласунку" тещі традиційно запрошували зятів ввечері на млинці. Раніше сім'ї були великі, дочок - багато, тому тещі пекли чимало млинців. І кожному зятю намагалися догодити, нагодувавши до відвалу смачними млинцями та іншими стравами.

Крім млинців на стіл подавали різні смаколики - сир, молоко та молочні страви, оладки, пироги, калачі, вареники з сиром.

Середа вважалася найбільш ситним днем Масляної - столи повинні були ломитися від страв. Їсти треба було до відвалу. "Що є в печі - на стіл мечи" - говорили про цей день. Вважалося, що чим багатший стіл, тим більше достатку в домі протягом наступного року. Бідний стіл був під забороною - господині діставали все найкраще, що берегли до цього дня.

Раніше ми писали, як називається кожен день Масляної, і в чому особливість кожного святкового дня.