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Проверяйте кошельки. Эти 10 копеек оценили в 26 тысяч (фото)

За сколько можно продать 10 копеек 1992 года (иллюстрация: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Некоторые украинские монеты могут принести немалые деньги. Нумизматы "охотятся" на ценные и редкие экземпляры с интересными дефектами. И среди их "целей" - 10 копеек с одной "изюминкой".

Сколько стоит такая монетка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity .

В чем особенность монеты

Так, на аукционе появился лот от продавца из Харькова. Он выставил на торги 10 копеек 1992 года чеканки. И их особенность не только в том, что на аверсе можно увидеть "вдавленный" трезубец.

10 копеек 1992 года – стоимость (фото: violity.com)

Все дело в том, что эта монетка ценна не только из-за "луганского чекана" - так называют экземпляры,  которые чеканили английскими штампами. Эти 10 копеек имеют более редкий дефект.

Аверс и реверс на такой монете "выбиты" неправильно, рисунки нанесены несимметрично. Такое случается очень редко, а потому стоимость аналогичных лотов нередко "взлетает" очень высоко.

Сколько стоят 10 копеек с редким дефектом

Продавец выставил свой лот с минимальной начальной стоимостью. Но нумизматы быстро начали делать ставки. И сейчас цена достигла уже более 26 тысяч гривен.

10 копеек 1992 года - за сколько можно продать (фото: violity.com)

Напомним, недавно мы уже рассказывали, какие 50 копеек принесут почти 40 тысяч.

Кроме этого, на днях стало известно, какая статуэтка, известная всем с детства, сейчас стоит 60 тысяч.

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