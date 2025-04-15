Проверьте свою кухню. Эту посуду эксперты советуют немедленно выбросить

Многие игнорируют мелкие трещины и сколы на любимой посуде, однако эксперты предупреждают - это может быть опасно для вашего здоровья. Узнайте, почему даже незаметные повреждения превращают привычные тарелки и чашки в потенциальный источник бактерий и других скрытых угроз.

Почему побитая посуда опасна?

Идеальная среда для бактерий

Самая большая опасность трещин и сколов - это создание благоприятных условий для размножения вредных микроорганизмов. В микроскопических углублениях и неровностях накапливаются остатки пищи, которые очень трудно полностью удалить даже при тщательном мытье вручную или в посудомоечной машине. Влага и питательные вещества создают идеальное "убежище" для таких бактерий, как Сальмонелла, Кишечная палочка (E. coli), листерия и золотистый стафилококк. Употребление пищи из такой посуды может привести к пищевым расстройствам и отравлениям.

Риск порезов и травм

Острые края, образующиеся на месте скола на керамической или стеклянной посуде, могут легко поранить губы, язык или руки во время еды или мытья. Хотя риск меньше, существует вероятность, что мелкий осколок может отколоться во время использования и попасть в пищу, что может привести к повреждению ротовой полости или пищевода.

Возможно выделение вредных веществ

Глазурь на керамической посуде - это не только декор, но и защитный барьер. Когда целостность глазури нарушена трещиной или сколом, пища начинает контактировать непосредственно с пористым керамическим материалом. Это особенно опасно, если речь идет о старой посуде (изготовленной до современных стандартов безопасности), дешевой керамике неизвестного происхождения или некоторых видах ярко разрисованной посуды. Они могут содержать в своем составе свинец или кадмий. Эти токсичные тяжелые металлы способны вымываться ("мигрировать") в пищу, особенно если она горячая или кислая (например, кофе, чай, томатные соусы, цитрусовые).

Опасность внезапного разрушения

Любая трещина значительно снижает прочность посуды. Под воздействием термического шока (резкого изменения температуры - например, при наливании кипятка, помещении в горячую духовку, микроволновую печь или даже посудомоечную машину) или механической нагрузки треснувшая тарелка или чашка может внезапно разлететься в щепки. Это грозит не только испорченным блюдом, но и серьезными ожогами или порезами.

Что делать с поврежденной посудой?

Совет экспертов однозначен: посуда со сколами, трещинами (даже едва заметными "паутинками" на глазури) непригодна для дальнейшего использования по назначению и ее следует выбросить. Попытки склеить такую посуду для контакта с пищей обычно неэффективны и опасны, поскольку клей может быть токсичным, а место склеивания все равно будет оставаться неровным и благоприятным для бактерий.

Регулярно проверяйте свой кухонный арсенал. Использование целой и неповрежденной посуды - это залог не только эстетического удовольствия от еды, но и вашей безопасности.