Названа самая вредная посуда для приготовления, которая превратит пищу в яд

Ежедневно мы используем разнообразную посуду для приготовления, хранения и употребления пищи, но знаем ли мы, какая именно посуда может вредить нашему здоровью?

Какой именно посудой не нужно пользоваться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на тренера Юрия Попка в Facebook.

Какая именно посуда может вредить нашему здоровью?

Большинство из нас не задумываются над тем, что именно посуда, в которой мы готовим и храним пищу, может быть потенциально опасной для организма. На самом деле даже самые полезные продукты, если они приготовлены или сохранены в неправильной посуде, могут стать вредными для здоровья.

Одним из самых распространенных вариантов посуды, который можно встретить на кухнях - это алюминиевая посуда, в том числе фольга, которую мы используем для запекания или хранения продуктов.

Однако, алюминий - это тяжелый металл, который при нагревании может попадать в пищу. Накопление алюминия в организме может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в частности негативно влиять на нервную систему. Ученые считают, что чрезмерное накопление алюминия в организме может быть причиной различных нейрологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Совсем не безопасной является и тефлоновая посуда, которая, к сожалению, также широко используется на кухнях. Тефлоновые покрытия при нагревании могут выделять вредные токсичные вещества, в частности перфтороктановую кислоту. При температуре более 220°C из тефлонового покрытия может выделяться бензол, который является канцерогенным. Поэтому важно помнить, что тефлоновые поверхности нельзя нагревать свыше 220°C, а любое повреждение покрытия является поводом для немедленного выброса такой посуды, поскольку она становится опасной.

Медная посуда также не является безопасной для использования при приготовлении пищи, хотя она и имеет свои преимущества, в частности хорошо проводит тепло и имеет эстетичный вид. Однако медь может окисляться и вступать в реакцию с кислыми продуктами, что может привести к попаданию вредных соединений в пищу. Поэтому использование чисто медной посуды не является лучшим вариантом для приготовления пищи.

Еще один материал, который стоит избегать, - это меламиновая посуда. Она популярна благодаря своей дешевизне и разнообразию цветов, однако при нагревании (особенно если температура превышает 70°C) меламин может выделять формальдегид - канцероген, который может негативно влиять на здоровье, особенно если пища хранится или подается в такой посуде.

Какая посуда является безопасной для здоровья?

Лучшим выбором для приготовления и хранения пищи является посуда из нержавеющей стали. Особенно важно выбирать сталь с маркировкой 18/10, 18/8 или 18/0. Цифры в маркировке обозначают содержание хрома и никеля в стали, что определяет ее качество и устойчивость к коррозии.

Лучший вариант - это сталь с маркировкой "surgical stainless steel" (хирургическая сталь), что гарантирует высокое качество и безопасность. Теперь вы знаете, что готовить на хорошей посуде можно без страха за свое здоровье.

Что касается хранения пищи, то лучше всего использовать стеклянную или керамическую посуду. Важно помнить, что сталь может окисляться при длительном хранении в холодильнике, поэтому лучше отдавать предпочтение стеклянным или керамическим контейнерам, которые не вступают в реакцию с продуктами. К тому же стекло и керамика являются абсолютно безопасными для здоровья материалами, в отличие от многих пластиковых контейнеров.

Чугунная посуда - также отличный выбор для тех, кто хочет не только полезную, но и долговечную посуду. Чугун не только хорошо проводит тепло, но и является полезным для людей с дефицитом железа, поскольку во время приготовления пищи часть этого элемента может переходить в блюда. Однако, помните, что чугунная посуда является достаточно тяжелой, а также требует особого ухода, поскольку она склонна к ржавчине. Поэтому после каждого использования ее надо тщательно высушивать и смазывать небольшим количеством масла.

Пластиковая посуда также широко используется, однако, при выборе важно обращать внимание на маркировку. Посуда, которая не имеет специальной маркировки "BPA-free", может выделять токсичные вещества, в частности бисфенол А (BPA), который негативно влияет на гормональную систему и способен привести к развитию различных заболеваний. Для хранения пищи в горячем виде следует выбирать пластиковую посуду с маркировкой "PP" (полипропилен), подходящую для использования в микроволновой печи.

По словам Юрия, никогда не стоит экономить на посуде, которую мы используем для приготовления и хранения пищи. Выбор качественной посуды не только сохранит ваше здоровье, но и сделает ваши блюда более вкусными и безопасными.

Отдавайте предпочтение материалам, которые не вступают в реакцию с продуктами и не выделяют вредных веществ, и вы будете уверены, что пища, которую вы готовите, приносит только пользу вашему организму.

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