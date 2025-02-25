6 кулинарных ошибок, которые сделают ваше блюдо опасным для здоровья

Часто люди во время приготовления пищи дома контролируют качество продуктов, но все равно допускают кулинарные ошибки. Это может привести к тому, тому, что блюдо станет вредным для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Чрезмерное использование масла

Сливочное масло и масло могут усилить вкус и помочь предотвратить прилипание, но это увеличивает калораж блюда и приводит к возникновению нездоровых жиров.

Диетолог Минди Рот рассказала, что лучше всего выбрать варианты масла, например оливковое или авокадо.

Одна столовая ложка масла дает примерно 120 калорий и 14 граммов жира. Потребление жира больше, чем нужно, может увеличить риск таких состояний, как высокий уровень холестерина или сердечно-сосудистые проблемы.

Чтобы сократить использование масла, стоит придерживаться следующих советов:

для жарки или запекания используйте силиконовый коврик или пергаментную бумагу

используйте бутылки с распылителем. Это позволит контролировать количество масла, которое вы используете. Они обеспечивают те же преимущества для здоровья, но с меньшим количеством калорий на порцию (примерно 5-10 калорий на распыление). Это хороший вариант для легкого покрытия сковородок или добавления тонкого слоя к жареным овощам

используйте более здоровые методы приготовления. Для приготовления блюд на гриле и запекания используется меньше масла, чем для жарки

Использование антипригарных сковородок с тефлоном

Тефлоновые сковороды с антипригарным покрытием могут фактически вызвать попадание химикатов, известных как PFAS, в случае длительного нагрева при высокой температуре или царапин на покрытии.

PFAS известны как химические вещества, которые потенциально могут быть связаны с многочисленными проблемами со здоровьем, включая нарушения гормонального фона, рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Более безопасной альтернативой антипригарной посуде являются кастрюли и сковородки из чугуна, керамического покрытия или нержавеющей стали.

Использование некачественных ингредиентов

Приготовление дома дает вам свободу использовать качественные ингредиенты, чтобы сделать блюдо полезным.

Использование низкокачественных жиров и высокообработанных масел семян для пассерования, жарки, приготовления винегретов является типичной кулинарной ошибкой.

В таких продуктах нет жирорастворимых витаминов и они почти не имеют вкуса или текстуры. Лучше использовать оливковое масло, высококачественное сливочное масло, топленые животные жиры, масло авокадо и кокосовое.

Неправильная чистка чугунной посуды

Приготовление пищи на чугунной посуде имеет такие преимущества, как высокий уровень сохранения тепла, что обеспечивает отличное обжаривание и подрумянивание.

Кроме того, такая посуда долговечна, но если ее не чистить должным образом и не ухаживать, чугун становится вредным для здоровья.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами чугуна, его нужно тщательно вымыть и очистить.

Переваривание овощей

Употребление овощей - это хороший способ получить необходимые витамины и питательные вещества, к которым стремится наше тело. Однако, переваривание их - ошибка, которой следует избегать.

Это уменьшает содержание витаминов и минералов в овощах. Убедитесь, что овощи сохраняют свой яркий цвет. Если они начинают темнеть, то, скорее всего, они переварились.

Добавление слишком много соли

Легко потреблять чрезмерное количество соли, ведь она есть практически во всех продуктах.

В американской кардиологической ассоциации говорится, что стоит употреблять не более 2300 миллиграммов в день.

Слишком большое количество соли в рационе может увеличить риск возникновения высокого кровяного давления и других заболеваний. Чрезмерное количество соли может нанести вред здоровью и приведет к вздутию живота и задержке жидкости, а также создать нагрузку на почки, чтобы фильтровать соль.

Кроме того, чрезмерное количество соли в пище может привести к обезвоживанию, поскольку соль вытягивает воду из клеток. Когда организм обезвожен, это влияет на работу органов и может вызвать усталость, головную боль и плохое пищеварение.

Чтобы улучшить вкус блюд и воздержаться от использования соли, необходимо:

использовать травы и специи: свежие или сушеные травы (базилик, тимьян, розмарин, кинза) и специи (тмин, куркума, чесночный порошок, паприка). Они могут придать насыщенный вкус без слишком большого количества соли

попробуйте кислые ингредиенты: несколько капель лимонного сока или уксуса может усилить вкус и уменьшить потребность в дополнительной соли

добавьте ароматизированные ингредиенты, такие как лук, чеснок, лук-порей. Попробуйте карамелизировать лук или обжарить чеснок для еще большего вкуса

используйте овощной или куриный бульон с низким содержанием соли, когда готовите супы, рагу, ризотто или подливы