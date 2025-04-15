Перевірте свою кухню. Цей посуд експерти радять негайно викинути

Багато хто ігнорує дрібні тріщини та сколи на улюбленому посуді, однак експерти попереджають - це може бути небезпечно для вашого здоров'я. Дізнайтеся, чому навіть непомітні пошкодження перетворюють звичні тарілки і чашки на потенційне джерело бактерій та інших прихованих загроз.

Чому побитий посуд небезпечний?

Ідеальне середовище для бактерій

Найбільша небезпека тріщин та сколів - це створення сприятливих умов для розмноження шкідливих мікроорганізмів. У мікроскопічних заглибленнях та нерівностях накопичуються залишки їжі, які дуже важко повністю видалити навіть під час ретельного миття вручну чи в посудомийній машині. Волога та поживні речовини створюють ідеальний "притулок" для таких бактерій, як Сальмонела, Кишкова паличка (E. coli), Лістерія та Золотистий стафілокок. Вживання їжі з такого посуду може призвести до харчових розладів та отруєнь.

Ризик порізів та травм

Гострі краї, що утворюються на місці сколу на керамічному чи скляному посуді, можуть легко поранити губи, язик чи руки під час їжі або миття. Хоча ризик менший, існує ймовірність, що дрібний уламок може відколотися під час використання і потрапити до страви, що може призвести до пошкодження ротової порожнини чи стравоходу.

Можливе виділення шкідливих речовин

Глазур на керамічному посуді - це не лише декор, а й захисний бар'єр. Коли цілісність глазурі порушена тріщиною чи сколом, їжа починає контактувати безпосередньо з пористим керамічним матеріалом. Це особливо небезпечно, якщо йдеться про старий посуд (виготовлений до сучасних стандартів безпеки), дешеву кераміку невідомого походження або деякі види яскраво розмальованого посуду. Вони можуть містити у своєму складі свинець або кадмій. Ці токсичні важкі метали здатні вимиватися ("мігрувати") в їжу, особливо якщо вона гаряча або кисла (наприклад, кава, чай, томатні соуси, цитрусові).

Небезпека раптового руйнування

Будь-яка тріщина значно знижує міцність посуду. Під впливом термічного шоку (різкої зміни температури - наприклад, при наливанні окропу, поміщенні в гарячу духовку, мікрохвильову піч чи навіть посудомийну машину) або механічного навантаження тріснута тарілка чи чашка може раптово розлетітися на друзки. Це загрожує не лише зіпсованою стравою, а й серйозними опіками чи порізами.

Що робити з пошкодженим посудом?

Порада експертів однозначна: посуд зі сколами, тріщинами (навіть ледь помітними "павутинками" на глазурі) непридатний для подальшого використання за призначенням і його слід викинути. Спроби склеїти такий посуд для контакту з їжею зазвичай неефективні та небезпечні, оскільки клей може бути токсичним, а місце склеювання все одно залишатиметься нерівним і сприятливим для бактерій.

Регулярно перевіряйте свій кухонний арсенал. Використання цілого та неушкодженого посуду - це запорука не лише естетичного задоволення від їжі, а й вашої безпеки.