Тренировка и макияж: что произойдет с кожей, если не смывать косметику с лица

Многие девушки тренируются с макияжем на лице, что может привести ко многим проблемам с кожей. Чувствовать себя уверенно можно и без косметики, тогда перед занятием ее лучше смывать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие средства можно наносить на кожу перед занятием спортом.

Стоит ли тренироваться с макияжем на лице

По словам косметолога Дарьи Тищенко, во время физических нагрузок кожа активно потеет, а поры расширяются. Поэтому макияж во время тренировок может приводить к закупориванию пор, что увеличивает риск возникновения акне и раздражений.

Лучше всего очищать лицо от макияжа перед занятиями спортом, чтобы кожа могла "дышать" и оставалась здоровой.

Бактерии, с которыми мы сталкиваемся в тренажерном зале, скорее всего, прилипнут к макияжу, чем к чистой коже. Поэтому бактерии будут оседать в порах, что приведет к воспалению.

Как очистить кожу перед занятием спортом

Перед тренировкой лучше всего очистить кожу для удаления загрязнений и излишков себума. Далее увлажнить с помощью легкого, увлажняющего крема.

Избегайте тяжелой косметики, например слоев полного покрытия, это поможет уменьшить высыпания после тренировки. Также стоит взять средство для чистки с собой в тренажерный зал, чтобы очистить лицо сразу после тренировки.

Кожа играет важную роль, помогая телу регулировать температуру, особенно во время физических упражнений, когда ускоряется пульс и обмен веществ. Позволить порам расширяться, чтобы пот мог выходить - это лишь один из способов, с помощью которых кожа высвобождает избыток тепла от тела.

Как наносить макияж

Некоторые люди решают наносить макияж перед посещением тренажерного зала по нескольким причинам, например, чувствуя неуверенность в своей коже в общественном месте.

Однако, поскольку толстые основы являются более комедогенными, вызывая негативное влияние на кожу, поэтому стоит использовать альтернативные средства.

Альтернативы тонального крема могут включать использование ВВ-крема. Они предназначены для улучшения тонуса и общего вида кожи. CC или кремы для коррекции цвета предназначены для уменьшения покраснения и неровного тона кожи.