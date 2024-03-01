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НБУ выпустил памятную монету с очень трогательным изображением. Смотрите, как она выглядит

Пятница 01 марта 2024 16:18
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НБУ выпустил памятную монету с очень трогательным изображением. Смотрите, как она выглядит Как выглядит новая памятная монета (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

1 марта Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету "Родительское счастье". Она изготовлена из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен. Тираж монеты - до 100 000 штук.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию НБУ в Telegram.

Как выглядит новая монета

На ее аверсе размещена композиция: родительские руки, нежно держащие ножки младенца как символ доверия, защиты и любви, объединяющей семью.

НБУ выпустил памятную монету с очень трогательным изображением. Смотрите, как она выглядитАверс монеты (фото: НБУ)

На реверсе изображен ребенок, который мирно спит на мягких облачках среди игрушек (выполнен цветной печатью). Над младенцем - погремушка, сияющая на фоне ночного неба и дающая безмятежные сны, чувство покоя и уюта.

НБУ выпустил памятную монету с очень трогательным изображением. Смотрите, как она выглядитРеверс монеты (фото: НБУ)

Где можно купить памятную монету

С 7 марта 2024 года монеты будут продаваться в интернет-магазине НБУ и банках-дистрибьюторах - УкргазБанке, РадаБанке, ТаскомБанке, ПриватБанке.

В Нацбанке отмечают, что всего через интернет-магазин планируют реализовать 25 тысяч памятных монет, из них в первый день продаж - 15 тысяч.

НБУ выпустил памятную монету с очень трогательным изображением. Смотрите, как она выглядитМонеты поступят в продажу 7 марта (скриншот)

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