Проверьте кошельки: 50-копеечная монета может принести 20 тысяч гривен (фото)

50-копеечная монета 1992 года чеканки может принести своему владельцу немало денег. Однако ценятся не все экземпляры, а лишь те, у которых есть редкая особенность. За монеты с определенными "дефектами" нумизматы готовы отдавать огромные суммы.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity, редкую монетку номиналом 50 копеек продают даже за 20 тысяч гривен.
50 копеек 1992 года продает мужчина из Львова. Он разместил свой лот на аукционе и отметил, в чем ее "изюминка". Монетка разновидности 3ВАг имеет несколько отличительных признаков.
Во-первых, одна из гроздей на реверсе получила не 5 ягодок, а 4. Все дело в том, что монету чеканили без специальных матриц на шаблонах, поэтому одна из ягодок попросту "прилипла" к грозди.
Реверс редкой монеты номиналом 50 копеек (фото: violity.com)
Во-вторых, на аверсе монеты можно заметить, что средний трезубец немного утолщен. С одной из сторон на нем будто бы засечка. К слову, этот редкий брак также встречается у монет разновидности 3(1)ААм.
Аверс монеты (фото: violity.com)
Еще одна особенность лота - гладкий гурт. На ребре нет ни единой засечки, из-за чего многие нумизматы сразу же определяют ценность монетки, лишь взяв ее в руки.
"Пробная монета из обращения. Все фото при дневном свете. Вживую монета выглядит лучше", - описал свой лот мужчина.
Подобные экземпляры весьма редко появляются на аукционах. Тираж "бракованных" экземпляров неизвестен, однако нумизматы ценят такие лоты и готовы отдавать за них немало денег.
Свой лот мужчина оценил в 20 тысяч 700 гривен. Сейчас за ходом аукциона наблюдают 42 пользователя, однако повышать ставки пока что никто не решился.
Напомним, ранее стало известно, что редкие 5 копеек продают за огромные деньги.
Также мы рассказывали, что украинец продал 10 копеек за 7 тысяч гривен.