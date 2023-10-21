Проверьте кошельки: 50-копеечная монета может принести 20 тысяч гривен (фото)

Как выглядит монета и в чем ее особенность

50 копеек 1992 года продает мужчина из Львова. Он разместил свой лот на аукционе и отметил, в чем ее "изюминка". Монетка разновидности 3ВАг имеет несколько отличительных признаков.

Во-первых, одна из гроздей на реверсе получила не 5 ягодок, а 4. Все дело в том, что монету чеканили без специальных матриц на шаблонах, поэтому одна из ягодок попросту "прилипла" к грозди.

Реверс редкой монеты номиналом 50 копеек (фото: violity.com)

Во-вторых, на аверсе монеты можно заметить, что средний трезубец немного утолщен. С одной из сторон на нем будто бы засечка. К слову, этот редкий брак также встречается у монет разновидности 3(1)ААм.

Аверс монеты (фото: violity.com)

Еще одна особенность лота - гладкий гурт. На ребре нет ни единой засечки, из-за чего многие нумизматы сразу же определяют ценность монетки, лишь взяв ее в руки.

Монета 5 копеек 1992 года (фото: violity.com)

"Пробная монета из обращения. Все фото при дневном свете. Вживую монета выглядит лучше", - описал свой лот мужчина.

Сколько стоит монета 5 копеек 1992 года

Подобные экземпляры весьма редко появляются на аукционах. Тираж "бракованных" экземпляров неизвестен, однако нумизматы ценят такие лоты и готовы отдавать за них немало денег.

Свой лот мужчина оценил в 20 тысяч 700 гривен. Сейчас за ходом аукциона наблюдают 42 пользователя, однако повышать ставки пока что никто не решился.