Перевірте гаманці: 50-копійчана монета може принести 20 тисяч гривень (фото)

50-копійчана монета 1992 року карбування може принести своєму власнику чимало грошей. Однак цінуються не всі екземпляри, а лише ті, у яких є рідкісна особливість. За монети з певними дефектами нумізмати готові віддавати величезні суми.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Violity, рідкісну монетку номіналом 50 копійок продають навіть за 20 тисяч гривень.
50 копійок 1992 року продає чоловік зі Львова. Він розмістив свій лот на аукціоні та зазначив, у чому її "родзинка". Монетка різновиду 3ВАг має кілька відмітних ознак.
По-перше, одне з грон на реверсі отримало не 5 ягідок, а 4. Вся річ у тому, що монету карбували без спеціальних матриць на шаблонах, тому одна з ягід просто "прилипла" до грона.
Реверс рідкісної монети номіналом 50 копійок (фото: violity.com)
По-друге, на аверсі монети можна побачити, що середній тризуб трохи потовщений. З однієї зі сторін на ньому ніби засічка. До речі, цей рідкісний брак також зустрічається у монет різновиду 3(1)ААм.
Аверс монети (фото: violity.com)
Ще одна особливість лоту – гладкий гурт. На ребрі немає жодної засічки, через що багато нумізматів одразу ж визначають цінність монетки, лише взявши її в руки.
"Пробна монета з обігу. Усі фото при денному світлі. Наживо монета виглядає краще", - описав свій лот чоловік.
Подібні екземпляри дуже рідко з'являються на аукціонах. Тираж "бракованих" екземплярів невідомий, проте нумізмати цінують такі лоти і готові віддавати за них чимало грошей.
Свій лот чоловік оцінив у 20 тисяч 700 гривень. Зараз аукціоном спостерігають 42 користувача, проте підвищувати ставки поки що ніхто не наважився.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що рідкісні 5 копійок продають за величезні гроші.
Також ми розповідали, що українець продав 10 копійок за 7 тисяч гривень.