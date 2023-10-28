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Переведення годинника. Коли треба бути на вокзалі, щоб не проґавити свій поїзд

Субота 28 жовтня 2023 16:00
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Переведення годинника. Коли треба бути на вокзалі, щоб не проґавити свій поїзд Перехід на зимовий час не має стати на заваді подорожі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Вже сьогодні вночі вся Україна переходить на зимовий час. Пасажирам "Укрзалізниці" варто звернути увагу на цей факт, адже нікому не хотілося б "застрягти" на пероні в очікуванні потяга, або ж і зовсім його пропустити.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли пасажирам потрібно бути на вокзалі, щоб не проґавити свій поїзд.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Укрзалізниця", Days-Pedia, постанова Кабінету міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Коли "Укрзалізниця" переходить на зимовий час

Для того, щоб пасажири "Укрзалізниці" не запізнилися на рейси через перехід на зимовий час, або ж навпаки не чекали занадто довго, національний перевізник переходить на зимовий час разом з усією країною.

Отже, стрілки годинника "Укрзалізниця" переводить на одну годину назад у неділю, 29 жовтня, о 04:00 годині за київським часом.

При цьому, виходячи з минулорічної практики, час відправлення та прибуття поїздів у квитках за 29 жовтня вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника.

Тобто на пероні біля потяга вам потрібно бути в той час, який зазначений у квитку.

Отже, подорож буде вдалою, якщо ви не забудете привести у відповідність час свого годинника.

Як перевірити точний час

Всі смартфони та інші гаджети, підключені до інтернету, переходять на "новий" час автоматично. А ось механічні прилади (або не підключені до інтернету) потрібно перевести вручну.

Для того, щоб перевірити актуальний час, можна скористатися онлайн-сервісом перевірки реального часу.

Якщо ж ви не зовсім йому довіряєте, скористайтесь пошуком в Google. Достатньо набрати у пошуковій стрічці запит "котра година в Україні", "скільки зараз часу" або ж "точний час у (вказати конкретне місто)".

Переведення годинника. Коли треба бути на вокзалі, щоб не проґавити свій поїздСкріншот

А що з негодою?

Згідно з повідомленням "Укрзалізниці", попри стихію на більшості території країни, поїзди продовжують рух.

Залізничники на місцях оперативно ліквідовують наслідки та уможливлюють курсування поїздів, адже у деяких регіонах вітер спричинив падіння дерев на колії, проблеми з сигнальною системою та електромережею.

За затримками потягів українці можуть стежити в онлайн-режимі.

"Пасажирів цих рейсів просимо інформувати наших провідників та стюардів щодо необхідних пересадок: наші диспетчери централізовано координуватимуть рух і тривалість зупинок, щоб негода якомога менше вплинула на ваші плани", - наголосили у прес-службі "Укрзалізниці".

Уточнюється, що дізнатися час, а також колію прибуття або відправки того чи іншого потяга можна у застосунку "Укрзалізниці" або в чат-ботах у розділі "онлайн-табло".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як до переходу на зимовий час підготуватись водіям і що потрібно знати.

Читайте також, що додати до раціону восени, щоб не хворіти впродовж холодів.

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