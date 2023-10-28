Переведення годинника. Коли треба бути на вокзалі, щоб не проґавити свій поїзд

Вже сьогодні вночі вся Україна переходить на зимовий час . Пасажирам "Укрзалізниці" варто звернути увагу на цей факт, адже нікому не хотілося б "застрягти" на пероні в очікуванні потяга, або ж і зовсім його пропустити.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Укрзалізниця", Days-Pedia, постанова Кабінету міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли пасажирам потрібно бути на вокзалі, щоб не проґавити свій поїзд.

Коли "Укрзалізниця" переходить на зимовий час

Для того, щоб пасажири "Укрзалізниці" не запізнилися на рейси через перехід на зимовий час, або ж навпаки не чекали занадто довго, національний перевізник переходить на зимовий час разом з усією країною.

Отже, стрілки годинника "Укрзалізниця" переводить на одну годину назад у неділю, 29 жовтня, о 04:00 годині за київським часом.

При цьому, виходячи з минулорічної практики, час відправлення та прибуття поїздів у квитках за 29 жовтня вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника.

Тобто на пероні біля потяга вам потрібно бути в той час, який зазначений у квитку.

Отже, подорож буде вдалою, якщо ви не забудете привести у відповідність час свого годинника.

Як перевірити точний час

Всі смартфони та інші гаджети, підключені до інтернету, переходять на "новий" час автоматично. А ось механічні прилади (або не підключені до інтернету) потрібно перевести вручну.

Для того, щоб перевірити актуальний час, можна скористатися онлайн-сервісом перевірки реального часу.

Якщо ж ви не зовсім йому довіряєте, скористайтесь пошуком в Google. Достатньо набрати у пошуковій стрічці запит "котра година в Україні", "скільки зараз часу" або ж "точний час у (вказати конкретне місто)".

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А що з негодою?

Згідно з повідомленням "Укрзалізниці", попри стихію на більшості території країни, поїзди продовжують рух.

Залізничники на місцях оперативно ліквідовують наслідки та уможливлюють курсування поїздів, адже у деяких регіонах вітер спричинив падіння дерев на колії, проблеми з сигнальною системою та електромережею.

За затримками потягів українці можуть стежити в онлайн-режимі.

"Пасажирів цих рейсів просимо інформувати наших провідників та стюардів щодо необхідних пересадок: наші диспетчери централізовано координуватимуть рух і тривалість зупинок, щоб негода якомога менше вплинула на ваші плани", - наголосили у прес-службі "Укрзалізниці".

Уточнюється, що дізнатися час, а також колію прибуття або відправки того чи іншого потяга можна у застосунку "Укрзалізниці" або в чат-ботах у розділі "онлайн-табло".