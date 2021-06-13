Ці звички можуть позбавити вас зору: що категорично робити не можна

Повсякденні звички мають сильний вплив на весь організм людини. Але найважливіше є те, чим ми щодня вбиваємо свій зір. Деякі звички можуть не просто його знизити, а навіть привести до сліпоти.

Занадто багато сонця

Незалежно від пори року і місцевості, в якій ми живемо, ми часто не замислюємося про захист своїх очей від яскравого сонця. Ми знаємо про важливість сонцезахисного крему, але забуваємо про шкідливий вплив ультрафіолетових променів на очі. Потрібно носити капелюхи з широкими полями, контактні лінзи із захистом від ультрафіолету і щільно прилеглі сонцезахисні окуляри із захистом від ультрафіолету.

Неправильна дієта

Рафіновані та оброблені харчові продукти можуть провокувати запальні процеси в організмі, і це позначається також на стані зору та очей. Хронічні запальні процеси можуть пошкодити очі й знизити зір. Потрібно вживати нежирні білки, корисні жири та наситити свій раціон фруктами й овочами по максимуму.

Порушення правила 20-20-20

При постійній роботі за комп'ютером або частим використанням екранів планшетів або смартфонів, потрібно використовувати правило "20-20-20". Кожні 20 хвилин потрібно відводити очі від екрану, направляти погляд на 20 метрів вперед і тримати фокус 20 секунд. І не забувати моргати. Це важливо для стану очей. Як стверджують медики, часте моргання і перенесення фокусування при використанні екранів допомагає очистити очі та змастити їх поверхню.

Використання косметики

Постійне використання косметики, особливо тієї, у якій закінчився термін придатності – дуже шкідливо для очей. Це може провокувати зростання бактерій та інфекцій. Візьміть у звичку міняти засоби для макіяжу кожні три місяці, на ніч знімати косметику - завжди, і ніколи не ділитися своєю косметикою з іншими.

Напруга і стреси

Постійна напруга і хронічні стреси завдають шкоди всьому організму, а для очей це може обернутися катастрофою. При стресі відбувається викид гормону кортизолу, який негативно впливає на роботу нервової системи. А вона, своєю чергою, б'є по багатьом важливим органам. Кортизол може вироблятися навіть після того, як стрес пройшов, і цей процес виснажує в організмі запас поживних засобів. Додайте в раціон вітаміни, які дію на нервову систему – С, Е, В, цинк, омега-3. Постарайтеся впоратися зі стресом.

Ви трете очі

Постійне тертя очей може викликати пошкодження мікросудин дрібних кровоносних судин під шкірою. Це призводить до появи темних кіл і набряклості. Також з'являються ранні зморшки, може бути опущення повік. Не чіпайте свої очі без потреби. Якщо є сильне бажання потерти - вмийтеся. Позбавтеся від цієї звички.

Постійний недосип

Хронічний недосип призводить не тільки до старіння організму і шкіри, але і погіршує зір. Брак сну викликає темні кола, посмикування очей, порушення чіткості зору, кров'яні цятки на очах, сухість, свербіння і чутливість до світла. Доросла людина повинна спати від 7 до 9 годин на добу. Це не тільки допоможе зберегти зір, але і знизить ризик інших серйозних захворювань.

Ви не лікуєте короткозорість

Вважається, що короткозорість – це невинний віковий наслідок. Однак, якщо її не лікувати, то вона може викликати незворотне погіршення зору і навіть сліпоту. Генетика підвищує ризик розвитку короткозорості, а робота, при якій ми весь час напружуємо очі, її посилює. Потрібно частіше бувати на свіжому повітрі, відвідувати фахівця і стежити за станом своїх очей.

Порушення гігієни

Руки та очі тримати в чистоті особливо важливо, оскільки погана гігієна призводить до різних інфекцій. Лікарі відзначають що потрібно часто мити руки, вмиватися, міняти контактні лінзи та футляр до них. Використовувати тільки ті розчини, які призначені для контактних лінз.

Ви не використовуєте окуляри для плавання

Людські очі не призначені для використання під водою. У басейнах у воді буває все що завгодно: хлор, крем для засмаги, піт, пил, хімічні речовини. Солона вода у водоймах менш небезпечна для очей, ніж вода в басейнах. У більшій небезпеці знаходяться ті, хто носить лінзи – їх не можна застосовувати під час походу на басейн. Використовуйте окуляри для плавання, переконайтеся, що вони щільно прилягають.

Ця ж рекомендація стосується і спеціальних захисних окулярів для ремонтних робіт або роботи по дому. Хімічні речовини можуть згубно впливати на ваш зір.

Надмірне використання екранів

Вдень ви працюєте за комп'ютером, ввечері читаєте новини в смартфоні, вранці переглядаєте щось на планшеті. Таким чином ваші очі знаходяться постійно в напрузі. Фокусування на екрані призводить до короткозорості, і з часом ви гірше почнете бачити далекі предмети. Робіть перерви, використовуйте правило "20-20-20", частіше гуляйте на свіжому повітрі.