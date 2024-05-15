Переселенцам и пострадавшим от военных действий выплатят более 10 тысяч на человека: как получить деньги

Сколько денег могут получить украинцы

Денежная помощь для внутренних переселенцев и пострадавшего от военных действий населения Украины предусматривается в рамках проекта Консорциума Реагирования (Ukraine Reaction Consortium), координируемого французской неправительственной организацией ACTED при финансовой поддержке Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA).

Сумма пособия - 3 600 грн на человека в месяц. При этом помощь покрывает трехмесячный период.

Итак, общая сумма помощи на каждого члена семьи составляет 10 800 грн.

Следует отметить, что эта денежная помощь будет выплачиваться:

одноразово (сразу за три месяца)

каждому члену домохозяйства отдельно (на его банковский счет, предоставленный при регистрации)

Средства для несовершеннолетних и инвалидов/недееспособных лиц получают их официальные представители (родители, опекуны, попечители и т.п.) - при наличии соответствующих документов.

Кто именно имеет право на денежную помощь

Вышеуказанная денежная помощь от международных организаций предоставляется украинцам при содействии благотворительного фонда "Право на захист".

Претендовать на ее получение могут:

лица/семейства, которые еще не получали такую помощь от БФ "Право на захист"

лица/семейства, которые не получают такую помощь от международных организаций

ВПЛ (с 24.02.2022), проживающие в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях

лица, пострадавшие от военных действий (имеющие личное жилье, поврежденное/разрушенное с 24.02.2022 в результате военных действий) в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях

лица, которые с 24.02.2022 получили ранения в результате обстрела/военных действий (и не являются участником боевых действий) в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской областях

Кроме того, претенденты на выплаты должны соответствовать одному или нескольким критериям уязвимости:

домохозяйство, состоящее исключительно из лица или лиц пожилого возраста (60+)

домохозяйство с тремя и более детьми

домохозяйство с ребенком до 2 лет

домохозяйство с беременной женщиной

домохозяйство с лицом с инвалидностью I или II группы

В Минреинтеграции отмечают - чтобы определить, подпадаете ли вы под условия программы, можно воспользоваться специальным опросником для самопроверки.

Как подать заявку на получение помощи

Регистрация лиц, имеющих право на денежную помощь от международных организаций, проводится в специальных пунктах, куда нужно прийти всем членам семьи (информацию о работе пунктов регистрации можно найти в чат-боте).

При этом нужно иметь с собой следующие документы:

паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт

налоговый номер каждого члена домохозяйства

свидетельство о рождении детей (для детей младше 14 лет)

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выдержки и т.п.)

действительный IBAN карты украинского банка для получения выплат (копия или фото справки с реквизитами IBAN счета)

Важно понимать, что карты "єПідтримка" и "єМалятко" - не подходят, поскольку для получения денег нужен личный гривневый счет (не ФЛП), открытый в любом банке Украины.

Кроме того, счет должен быть действителен еще не менее полугода - с возможностью принимать переводы.

В то же время для семей, членами которых являются маломобильные люди (которые не могут прибыть в пункт регистрации лично), допускается регистрация по оригиналам документов - при предоставлении медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья.