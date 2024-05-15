Переселенцам и пострадавшим от военных действий выплатят более 10 тысяч на человека: как получить деньги

Война в Украине продолжается и многим нашим гражданам не хватает элементарных вещей. Исходя из этого, некоторые внутренние переселенцы (ВПЛ) и пострадавшие от военных действий украинцы могут подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказывает, сколько денег и кто именно может получить, а также как подать заявку и зарегистрироваться в проекте.
Денежная помощь для внутренних переселенцев и пострадавшего от военных действий населения Украины предусматривается в рамках проекта Консорциума Реагирования (Ukraine Reaction Consortium), координируемого французской неправительственной организацией ACTED при финансовой поддержке Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA).
Сумма пособия - 3 600 грн на человека в месяц. При этом помощь покрывает трехмесячный период.
Итак, общая сумма помощи на каждого члена семьи составляет 10 800 грн.
Следует отметить, что эта денежная помощь будет выплачиваться:
Средства для несовершеннолетних и инвалидов/недееспособных лиц получают их официальные представители (родители, опекуны, попечители и т.п.) - при наличии соответствующих документов.
Вышеуказанная денежная помощь от международных организаций предоставляется украинцам при содействии благотворительного фонда "Право на захист".
Претендовать на ее получение могут:
Кроме того, претенденты на выплаты должны соответствовать одному или нескольким критериям уязвимости:
В Минреинтеграции отмечают - чтобы определить, подпадаете ли вы под условия программы, можно воспользоваться специальным опросником для самопроверки.
Регистрация лиц, имеющих право на денежную помощь от международных организаций, проводится в специальных пунктах, куда нужно прийти всем членам семьи (информацию о работе пунктов регистрации можно найти в чат-боте).
При этом нужно иметь с собой следующие документы:
Важно понимать, что карты "єПідтримка" и "єМалятко" - не подходят, поскольку для получения денег нужен личный гривневый счет (не ФЛП), открытый в любом банке Украины.
Кроме того, счет должен быть действителен еще не менее полугода - с возможностью принимать переводы.
В то же время для семей, членами которых являются маломобильные люди (которые не могут прибыть в пункт регистрации лично), допускается регистрация по оригиналам документов - при предоставлении медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья.
Напомним, ранее мы рассказывали, как переселенцам оформить субсидию и какова сумма помощи.
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