Как работодателям получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ: инструкция

Работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в размере 8 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал правительства.

Компенсацию расходов на оплату труда ВПЛ работодатель может получить в течение действия военного положения и в течение 30 дней после его отмены. Компенсация оценивается в размере минимальной зарплаты за каждого трудоустроенного. Сейчас это 8 тысяч гривен в месяц.

Право на компенсацию по трудоустроенному ВПЛ работодатели имеют в течение 3 месяцев. Если же переселенец имеет инвалидность - в течение шести месяцев.

Для того чтобы получить компенсацию, необходимо: