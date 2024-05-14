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Субсидия для переселенцев: какая сумма помощи, как оформить онлайн и офлайн

Украина, Вторник 14 мая 2024 18:00
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Субсидия для переселенцев: какая сумма помощи, как оформить онлайн и офлайн Фото: переселенцы могут оформить субсидию на ЖКУ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Переселенцы в Украине могут оформить субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Для этого необходимо иметь определенный набор документов.

Как получить субсидию и какая сумма помощи для ВПЛ - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: пресс-служба Министерства социальной политики, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и правительственный портал.

Содержание:

Внутренне перемещенные лица, которые не зарегистрированы (приписаны), но фактически проживают в доме или квартире, могут получить субсидию на коммунальные услуги.

Отмечается, что для этого не нужно иметь договор об аренде. Достаточно подтвердить свое проживание справкой ВПЛ.

Какие документы нужны для получения субсидии

  • Заявление о назначении субсидии;
  • декларация о доходах и расходах, в котором указываются данные о членах семьи, проживающих в доме;
  • паспорт и идентификационный код;
  • копия справки о статусе внутренне перемещенного лица.

Внимание! Заявление о назначении субсидии, а также декларацию о доходах и расходах нужно подавать в установленной форме. Их примеры можно найти здесь и здесь.

Как оформить субсидию онлайн и офлайн

Оформить субсидию можно лично. Переселенцам следует обратиться в центр предоставления административных услуг, органы Пенсионного фонда, а также в органы местного самоуправления.

Также можно подать заявление на получение субсидии онлайн через:

  • портал "Дія";
  • портал электронных услуг Пенсионного фонда;
  • мобильное приложение Пенсионный фонд Украины.

Какая сумма помощи

Как объясняют в правительстве, размер субсидии для переселенцев зависит от стоимости жилищно-коммунальных услуг и уровня доходов семьи.

Стоит добавить, что помощь на проживание для ВПЛ не учитывается как доход для назначения субсидии.

Субсидия на аренду жилья

Министерство соцполитики разработало недавно новый инструмент поддержки переселенцев. Речь идет о субсидии на аренду жилья. Такую помощь планируют реализовать в рамках экспериментального проекта в течение двух лет.

Субсидия на аренду жилья будет учитывать разницу в стоимости жилья, ведь в разных регионах и городах эта сумма отличается. Также размер субсидии зависит от дохода семьи и возможности оплачивать счета за аренду самостоятельно.

Денежная помощь для ВПЛ

Напомним, что внутреннее перемещенные лица в Украине могут получить выплаты от государства. Их назначают для людей, которые не могут вернуться в свои дома из-за боевых действий или оккупации.

Какая сумма помощи для переселенцев и все ли могут получить выплаты - читайте в материале РБК-Украина.

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Министерство социальной политики Субсидии в Украине Внутренне перемещенные лица Социальная помощь Субсидии
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