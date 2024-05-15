Переселенцям і постраждалим від воєнних дій виплатять понад 10 тисяч на людину: як отримати гроші

Війна в Україні триває і багатьом нашим громадянам бракує елементарних речей. Відтак деякі внутрішні переселенці (ВПО) і постраждалі від воєнних дій українці можуть подати заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповідає, скільки грошей і хто саме може отримати, а також як подати заявку і зареєструватись у проекті.
Грошова допомога для внутрішніх переселенців і постраждалого від воєнних дій населення України передбачається у межах проекту Консорціуму Реагування (Ukraine Reaction Consortium), який координує французька неурядова організація ACTED за фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA).
Сума допомоги - 3 600 грн на особу на місяць. При цьому вона покриває тримісячний період.
Отже, загальна сума допомоги на кожного члена родини становить 10 800 грн.
Варто зазначити, що ця грошова допомога виплачуватиметься:
Кошти для неповнолітніх та неповносправних/недієздатних осіб отримують їхні офіційні представники (батьки, опікуни, піклувальники тощо) - за наявності відповідних документів.
Вищезазначена грошова допомога від міжнародних організацій надається українцям за сприяння благодійного фонду "Право на захист".
Претендувати на її отримання можуть:
Крім того, претенденти на виплати мають відповідати одному або кільком критеріям вразливості:
У Мінреінтеграції наголошують - щоб визначити, чи підпадаєте ви під умови програми, можна скористатися спеціальним опитувальником для самоперевірки.
Реєстрація осіб, які мають право на грошову допомогу від міжнародних організацій, проводиться у спеціальних пунктах, куди потрібно завітати усім членам родини (інформацію щодо роботи пунктів реєстрації можна знайти у чат-боті).
При цьому потрібно мати з собою такі документи:
Важливо розуміти, що картки "єПідтримка" та "єМалятко" - не підходять, оскільки для отримання грошей потрібен особистий гривневий рахунок (не ФОП), відкритий у будь-якому банку України.
Крім того, рахунок має бути дійсним ще впродовж щонайменше пів року - з можливістю приймати перекази.
Водночас для сімей, членами яких є маломобільні люди (які не можуть прибути до пункту реєстрації особисто), допускається реєстрація за оригіналами документів - за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров'я.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як переселенцям оформити субсидію та яка сума допомоги.
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