Переселенцям і постраждалим від воєнних дій виплатять понад 10 тисяч на людину: як отримати гроші

Скільки грошей можуть отримати українці

Грошова допомога для внутрішніх переселенців і постраждалого від воєнних дій населення України передбачається у межах проекту Консорціуму Реагування (Ukraine Reaction Consortium), який координує французька неурядова організація ACTED за фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA).

Сума допомоги - 3 600 грн на особу на місяць. При цьому вона покриває тримісячний період.

Отже, загальна сума допомоги на кожного члена родини становить 10 800 грн.

Варто зазначити, що ця грошова допомога виплачуватиметься:

одноразово (одразу за три місяці)

кожному члену домогосподарства окремо (на його банківський рахунок, наданий під час реєстрації)

Кошти для неповнолітніх та неповносправних/недієздатних осіб отримують їхні офіційні представники (батьки, опікуни, піклувальники тощо) - за наявності відповідних документів.

Хто саме має праву на грошову допомогу

Вищезазначена грошова допомога від міжнародних організацій надається українцям за сприяння благодійного фонду "Право на захист".

Претендувати на її отримання можуть:

особи/родини, які ще не отримували таку допомогу від БФ "Право на захист"

особи/родини, які наразі не отримують таку допомогу від міжнародних організацій

ВПО (з 24.02.2022), які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях

особи, постраждалі від воєнних дій (які мають особисте житло, що було пошкоджене/зруйноване із 24.02.2022 внаслідок воєнних дій) у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях

особи, які з 24.02.2022 отримали поранення внаслідок обстрілу/воєнних дій (і не є учасником бойових дій) у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях

Крім того, претенденти на виплати мають відповідати одному або кільком критеріям вразливості:

домогосподарство, яке складається виключно з особи або осіб літнього віку (60+)

домогосподарство із трьома й більше дітьми

домогосподарство з дитиною віком до 2 років

домогосподарство з вагітною жінкою

домогосподарство з особою з інвалідністю І чи II групи

У Мінреінтеграції наголошують - щоб визначити, чи підпадаєте ви під умови програми, можна скористатися спеціальним опитувальником для самоперевірки.

Як подати заявку на отримання допомоги

Реєстрація осіб, які мають право на грошову допомогу від міжнародних організацій, проводиться у спеціальних пунктах, куди потрібно завітати усім членам родини (інформацію щодо роботи пунктів реєстрації можна знайти у чат-боті).

При цьому потрібно мати з собою такі документи:

паспорт громадянина України або закордонний паспорт

податковий номер кожного члена домогосподарства

свідоцтво про народження дітей (для дітей до 14 років)

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо)

дійсний IBAN картки українського банку для отримання виплат (копія або фото довідки із реквізитами IBAN рахунку)

Важливо розуміти, що картки "єПідтримка" та "єМалятко" - не підходять, оскільки для отримання грошей потрібен особистий гривневий рахунок (не ФОП), відкритий у будь-якому банку України.

Крім того, рахунок має бути дійсним ще впродовж щонайменше пів року - з можливістю приймати перекази.

Водночас для сімей, членами яких є маломобільні люди (які не можуть прибути до пункту реєстрації особисто), допускається реєстрація за оригіналами документів - за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров'я.