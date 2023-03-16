У переселенцев могут отнять социальные выплаты: кого будет касаться
Люди со статусом ВПЛ могут потерять социальные выплаты от государства по результатам местных проверок. Они будут осуществлены выборочно.
Об этом сообщают на сайте Минреинтеграции.
Из-за чего ВПЛ прекратят выплачивать пособие
В Министерстве отметили, что если переселенец не проживает по адресу, указанному в справке, государственные выплаты могут быть прекращены. Делать соответствующие выводы будут на основе выборочных проверок.
"Проверки должны осуществляться только при подозрении на неправомерное получение помощи", - подчеркнула Ирина Верещук.
К человеку со статусом ВПЛ придет комиссия, чтобы проверить соответствие места жительства. О таком визите гражданин должен быть предупрежден заранее.
Если вас не было на месте
Если в день проверки вас не было дома, вам оставят уведомление о том, что в течение 10 дней вам нужно прибыть в орган социальной защиты населения, чтобы пройти идентификацию.
Выплаты могут быть отменены, в том случае, если человек не пришел.
В каких случаях лишают статуса ВПЛ
Вы теряете статус ВПЛ, если:
- возвращаетесь на свое место постоянного проживания
- переезжаете за границу на проживание
- своевременно не сообщили о фактическом изменении места жительства
Кто имеет право на получение выплат
- Лица, выехавшие из населенных пунктов, включенных в Перечень территорий, на которых ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных РФ.
- Лица, имеющие непригодное для проживания или разрушенное жилье и подали до 20 мая 2022 заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через портал "Дія".
- Лица, имеющие документальное доказательство от органов местного самоуправления факта повреждения либо ликвидирования недвижимого имущества из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных злостью РФ.
- Лица, получавшие ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года.
- Лица, повторно переместившиеся с временно оккупированных или территорий, на которых ведутся боевые действия после 24 февраля 2022 года.
Раньше мы рассказывали, что делать, если вам безосновательно перестали выплачивать пособие.
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