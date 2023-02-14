Переселенцы жалуются, что не получают выплаты: что делать и куда обращаться
В последнее время участились обращения внутренне перемещенных лиц относительно получения материальной помощи. Многие просто не получают этих выплат и не знают, что в таком случае делать.
Куда обращаться за возобновлением выплат, рассказали на странице Офиса Омбудсмена в Facebook.
Почему не предоставляют выплаты
"К Офису Омбудсмена часто обращаются внутренне перемещенные лица, которые не получают надлежащих им выплат на проживание. Только в течение января по результатам рассмотрения 316 обращений было возобновлено право на такие выплаты для 277 ВПО", - говорится в сообщении.
Наиболее распространенными причинами неполучения помощи являются:
- техническая неисправность в Единой информационной системе социальной сферы
- обнаружение ошибки в персональных данных получателя, данных номера банковского счета или категории получателя
Сколько сейчас составляет помощь
По словам представителей Офиса Омбудсмена, финансовая помощь на проживание ВПЛ сейчас составляет следующие суммы:
- для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен
- для других лиц - 2 000 гривен
Что делать, если вы перестали получать выплаты
Материальная помощь выплачивается ежемесячно всем, кто подал заявление на ее получение. Если более месяца вы не получаете выплат, следует обратиться в орган соцзащиты с соответствующим заявлением по месту нахождения на учете ВПЛ.
В реестре проверят вашу личность и исправят обнаруженную ошибку, если таковая будет.
В случае, если решить проблему не удалось, обращайтесь к Уполномоченному ВР Украины по правам человека:
- по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008
- по электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua
- на горячую линию: 0 800 501 720
- по телефону 044-299-74-08
Раньше мы рассказывали, как украинцам сняться со статуса ВПЛ.
Читайте также, как студенты со статусом ВПЛ могут перевестись на бесплатное обучение.