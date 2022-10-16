Переселенцы могут повторно подать на выплаты: как это сделать и куда обращаться

В Украине продлили срок для повторного обращения переселенцев для оформления помощи в размере 2000 гривен. Подать повторно заявку на помощь можно до 1 декабря 2022 года.

Куда обращаться и как подать заявление - читайте ниже.

Как отмечают в Минреинтеграции, все внутренне перемещенные лица, которые не смогли оформить государственную помощь до 30 апреля через приложение "Дія", могут подать повторно заявку до 1 декабря 2022 года.

Как подать заявление

Чтобы оформить получение помощи, переселенцам нужно лично прийти в ближайший орган социальной защиты населения и написать заявление. Также такое заявление можно отправить почтой.

Органы социальной защиты населения обязаны принять у человека повторное заявление и рассмотреть его - даже если заявитель не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля.

В случае появления проблем, переселенцам следует обращаться на горячую линию по кризисным вопросам по номеру 15-48. Также можно обращаться на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: +38 (066) 813 62 39.

Внутренне перемещенные лица получали государственную помощь в размере от 2000 до 3000 гривен в марте и апреле. Все социальные выплаты финансировались из бюджета.

Что делать при задержке выплат

Также в Минреинтеграции дали разъяснение о выплатах для ВПЛ. Деньги поступают регулярно и если есть серьезные задержки, то нужно сразу обращаться за помощью.

"Выплаты государственной помощи внутренним переселенцам насчитываются трижды в месяц: 3, 12 и 23 числа, но выплаты происходит один раз в месяц. Если возникают задержки и выплаты не приходят более месяца - это технические проблемы, которые нужно устранять как можно быстрее", - подчеркнули в министерстве.

Чтобы получить разъяснения и решить проблему, гражданам нужно обращаться в орган социальной защиты населения по месту фактического пребывания. Вас там обязаны принять - независимо от того, где вы были зарегистрированы.