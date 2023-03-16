У переселенців можуть забрати соціальні виплати: кого буде стосуватися

Люди зі статусом ВПО можуть втратити соціальні виплати від держави за результатом місцевих перевірок. Вони будуть здійснені вибірково.

Про це повідомляють на сайті Мінреінтеграції.

Через що ВПО припинять виплачувати допомогу

У Міністерстві зазначили, що якщо переселенець не проживає за адресою, вказаною в довідці, державні виплати можуть бути припинені. Робити відповідні висновки будуть на основі вибіркових перевірок.

"Перевірки мають здійснюватися лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги", - підкреслила Ірина Верещук.

До людини зі статусом ВПО прийде комісія, щоб перевірити відповідність місця проживання. Про такий візит громадянина повинні попередити заздалегідь.

Якщо вас не було на місці

Якщо в день перевірки вас не було вдома, вам залишать повідомлення про те, що протягом 10 днів вам потрібно прибути до органу соціального захисту населення, щоб пройти ідентифікацію.

Виплати можуть скасувати, у тому випадку, якщо людина не прийшла.

В яких випадках позбавляють статусу ВПО

Ви втрачаєте статус ВПО, якщо:

повертаєтеся на своє місце постійного проживання

переїжджаєте за кордон на проживання

своєчасно не повідомили про фактичну зміну місця проживання

Хто має право на отримання виплат