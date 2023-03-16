У переселенців можуть забрати соціальні виплати: кого буде стосуватися
Люди зі статусом ВПО можуть втратити соціальні виплати від держави за результатом місцевих перевірок. Вони будуть здійснені вибірково.
Про це повідомляють на сайті Мінреінтеграції.
Через що ВПО припинять виплачувати допомогу
У Міністерстві зазначили, що якщо переселенець не проживає за адресою, вказаною в довідці, державні виплати можуть бути припинені. Робити відповідні висновки будуть на основі вибіркових перевірок.
"Перевірки мають здійснюватися лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги", - підкреслила Ірина Верещук.
До людини зі статусом ВПО прийде комісія, щоб перевірити відповідність місця проживання. Про такий візит громадянина повинні попередити заздалегідь.
Якщо вас не було на місці
Якщо в день перевірки вас не було вдома, вам залишать повідомлення про те, що протягом 10 днів вам потрібно прибути до органу соціального захисту населення, щоб пройти ідентифікацію.
Виплати можуть скасувати, у тому випадку, якщо людина не прийшла.
В яких випадках позбавляють статусу ВПО
Ви втрачаєте статус ВПО, якщо:
- повертаєтеся на своє місце постійного проживання
- переїжджаєте за кордон на проживання
- своєчасно не повідомили про фактичну зміну місця проживання
Хто має право на отримання виплат
- Особи, які виїхали з населених пунктів, що включені до Переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії або тимчасово окупованих РФ.
- Особи, які мають непридатне для проживання або зруйноване житло і подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через портал "Дія".
- Особи, які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження або знищення нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, спричинені агресією РФ.
- Особи, які отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року.
- Особи, які повторно перемістились із тимчасово окупованих територій або територій, на яких ведуться бойові дії після 24 лютого 2022 року.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо вам безпідставно припинили виплачувати допомогу.
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