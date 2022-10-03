Украинцам будут давать по 2200 гривен: кто получит выплату
В Украине люди, которые проживают на освобожденных от российских оккупантво территориях, могут получить помощь от государства в размере 2200 гривен. Деньги будут выплачиваться с 1 декабря.
Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук, говорится в Telegram-канале Мининтеграции.
Украинцы с освобожденных территорий могут рассчитывать на несколько видов помощи. Это люди, пережившие оккупацию.
Что будут давать людям:
- продукты питания,
- вещи первой необходимости,
- средства гигиены,
- теплая одежда на зиму,
- финансовая поддержка.
"Каждый, кто пережил оккупацию, может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 грн", – сообщила Ирина Верещук.
Отметим, что на освобожденных от врага территориях Харьковской и Херсонской областей продолжается пилотный проект.
Граждане, фактически проживавшие там на момент деоккупации, через Укрпочту получают разовую денежную помощь в сумме 1,2 тыс. грн.
Также напомним, что с 1 октября в Украине был проведен плановый пересчет пенсий. Денежные выплаты повысят людям старше 70 лет и тем, кто имеет большой страховой стаж.
Как мы ранее писали, в Украине с 1 октября изменилась система выплат субсидий и льгот.
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