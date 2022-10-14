В Украине продлили срок подачи повторных заявок беженцев на выплату 2000 гривен

Кабинет министров продлил с 1 октября по 1 декабря срок подачи заявок внутренних переселенцев, которые не получили по 2000-3000 гривен весной 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции .

Как отметили в пресс-службе, чтобы подать повторную заявку, необходимо прийти лично в орган социальной защиты населения и написать еще одно заявление или же отправить его по почте.

"Органы соцзащиты обязаны принять у человека повторное заявление и рассмотреть его - даже если он сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе Кабмин разрешил повторную подачу заявок внутренне перемещенным лицам на получение 2000 гривен.

В список лиц, имеющих право на помощь, включена большая категория украинцев, имевших статус переселенца с 2014 года. Весной деньги им не выплачивались.

Переселенцы получали по 2000-3000 гривен за март и апрель 2022 года из государственного бюджета. Средства выплачивались жителям областей, где велись боевые действия и введена программа єПідтримка. С апреля заявки можно было подавать через "Дію".