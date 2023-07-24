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Кто в Украине может рассчитывать на субсидию по оплате "коммуналки": что важно знать

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Понедельник 24 июля 2023 08:41
Кто в Украине может рассчитывать на субсидию по оплате "коммуналки": что важно знать Кто может получить субсидию в Украине (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Субсидии в Украине - это государственная помощь по оплате коммунальных услуг. Но сейчас условия для получения ее - ужесточились.

Кто может рассчитывать сейчас на получение субсидии - читайте в материале Styler.

Что важно знать о субсидиях

Субсидия назначается одному человеку из зарегистрированных в жилом помещении лиц. При этом при назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличается от адреса домохозяйства.

В случае, когда в жилых помещениях (домах) зарегистрированы несовершеннолетние дети, оставшиеся без родительской опеки (попечительства), и/или недееспособные лица трудоспособного возраста, над которыми установлена ​​опека, жилищная субсидия назначается по заявлению опекуна (попечителя).

Субсидия может быть назначена по фактическому месту жительства лицам, арендующим жилье на основании договора найма, или индивидуальным застройщикам, дома которых не приняты в эксплуатацию.

Жилищная субсидия может назначаться одному из членов домохозяйства, которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем без заключенного договора найма (аренды) жилья, в случае, если они являются ВПЛ.

В случаях назначения жилищной субсидии арендаторам и ВПЛ состав домохозяйства декларируется заявителем при обращении за назначением жилищной субсидии с добавлением к заявлению соответствующих документов, подтверждающих проживание по фактическому адресу домохозяйства.

Жилищная субсидия не может назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту его фактического проживания.

Как оформить субсидию

Жилищную субсидию можно оформить через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для назначения жилищной субсидии вам необходимо предоставить заявление и декларацию.

Однако в зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы:

  • договор найма (аренды) жилья – в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;
  • копия договора о реструктуризации задолженности – при наличии задолженности и заключения договора.

Человеку, который обращается за назначением субсидии, необходимо предъявить свой паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины.

Способы подачи документов:

  • лично через избранный (удобный, ближайший) сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, ЦНАП;
  • по почте, в адрес органа Фонда;
  • online - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал Дія.

К слову, ранее мы подробно рассказывали, как оформить субсидию онлайн без длинных очередей.

Читайте также, как отказаться от субсидии, если вы находитесь за границей.

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Субсидии в Украине субсидії